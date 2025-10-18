БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Реалността Газа - 55 милиона тона отпадъци, неексплодирали боеприпаси и хиляди загинали под отломките

Мартин Гицов
Чете се за: 04:07 мин.
По света
ООН очерта огромните предизвикателства пред възстановяването на Ивицата

Снимка: БТА
Ситуацията в Близкия изток. Израел е идентифицирал тленните останки на десети заложник, предадени от Хамас в рамките на прекратяването на огъня, договорено с посредничеството на Доналд Тръмп. Съгласно плана палестинската групировка трябва да предаде телата на още 18 мъртви заложници.

Израел е върнал тленните останки на 15 палестинци, съобщи контролираното от Хамас Министерство за здравеопазването в Газа.

Междувременно ООН очерта огромните предизвикателства пред възстановяването на Ивицата, откъдето трябва да бъдат извозени десетки милиони тонове отпадъци.

Израелската армия е информирала семейството на 75-годишния заложник Елиаху Маргалит, че тленните му останки са върнати в Израел. Той е загинал при самото нападението на Хамас на 7 октомври, а тялото му е било прехвърлено в Газа. Израел няма да направи компромис и няма да пожали усилия за връщането на всички убити заложници, посочи канцеларията на премиера Нетаняху. Това трябваше да стане най-късно в понеделник, но Хамас твърди, че има технически трудности.

Осама Хамдан- представител на Хамас: Повечето от оставащите тела са под руините. Изваждането им ще изисква тежка техника, която не може да бъде осигурена заради израелската блокада. Хамас полага усилия за спазване на примирието.

Израел настоява, че Хамас знае местонахождението на телата на заложниците и определя забавянето като нарушение на примирието. В готовност да се включи в издирването на тела е 80-членен екип на турската агенция за бедствия и аварии, който се намира в Египет.

Според палестинските власти под отломките все още са погребани 10 хиляди загинали.

Възстановяването на ивицата Газа е огромно предизвикателство след две години война и масивни разрушения. Всяко строителство трябва да бъде предшествано от разчистване на огромни количества отломки и доставка на материали, посочва Програмата на ООН за развитие.

Джако Силиърс - Програма на ООН за развитие: В Газа сега има около 55 милиона тона отпадъци. Това е колкото 13 Хеопсови пирамиди. Строителството не може да започне преди разчистване на отломките, а под тях има неексплодирали боеприпаси или бомби. Чух, че вчера деца са се натъкнали на такива муниции и са останали без ръце.

В руини са здравните заведения на Газа. Частично функционират едва 13 от 36 болници и само 62 от 179 амбулаторни центрове, отчита Световната здравна организация. Влизането на достатъчно храна в ивицата ще отнеме време, заяви Световната продоволствена програма и призова за отваряне на всички входни пунктове към Газа, които остават под израелски контрол.

Отговорникът по хуманитарните операции към ООН Том Флетчър посети хлебопекарна в ивицата Газа. Благодарение на подновените доставки на гориво и брашно там се произвеждат 300 хиляди питки дневно.

Том Флетчър - служба на ООН за хуманитарна помощ: Това е една от деветте хлебопекарни на Световната продоволствена програма, които вече работят. Искаме да отворим общо 30.

Следващите етапи от мирния план на Тръмп, които подлежат на преговори, предвиждат разоръжаване на Хамас, амнистия или изгнание за неговите бойци и продължаване на изтеглянето на Израел.

