ЗАПАЗЕНИ

Израел върна 15 тела на палестинци в Газа

от БНТ , Източник: БТА
Чете се за: 01:25 мин.
По света
Това съобщи министерството на здравеопазването на анклава

Израел върна 15 тела на палестинци в Газа
Министерството на здравеопазването на Газа, контролирано от Хамас, съобщи днес, че Израел е върнал 15 тела на палестинци, с което броят на репатрираните тела в ивицата Газа от понеделник насам достигна 135, предаде Франс прес.

Съгласно споразумението за прекратяване на огъня, договорено под егидата на американския президент Доналд Тръмп, за всяко върнато тяло на израелски заложник Израел ще връща телата на 15 загинали жители на Газа.

От влизането в сила на прекратяването на огъня на 10 октомври "Хамас" е върнал останките на десет заложници: девет израелци и един студент от Непал.

Министерството на здравеопазването на Газа твърди обаче, че някои от телата, върнати в замяна от Израел, носят следи от "малтретиране, побои и оковаване с белезници". Ведомството вече беше отправило подобни обвинения, след като във вторник започнаха първите връщания на тела на палестинци.

Става въпрос за "неоснователни твърдения" в услуга на "пропагандата на Хамас", реагира вчера израелската армия, запитана от АФП.

"Всички тела, върнати досега, са на бойци от ивицата Газа", заяви израелската армия.

