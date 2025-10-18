Каква промяна да очакват българите след влизането в еврозоната?

Каква промяна да очакват българите? Президентът на Европейската централна банка пред БНТ

"Какво ще се промени за българите, защото според мен това е важно за тях. Те ще могат да правят преводи, да пътуват и да сключват сделки навсякъде в еврозоната, без да трябва да обменят пари. Няма да мислят за колебания на валутния курс, дали левът е по-евтин или по-скъп, по какъв курс ще се обменя. Край на това. Паричната единица ще е една и съща за всички ни".