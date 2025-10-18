БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Каква промяна да очакват българите след влизането в еврозоната?

Президентът на Европейската централна банка пред БНТ

"Какво ще се промени за българите, защото според мен това е важно за тях. Те ще могат да правят преводи, да пътуват и да сключват сделки навсякъде в еврозоната, без да трябва да обменят пари. Няма да мислят за колебания на валутния курс, дали левът е по-евтин или по-скъп, по какъв курс ще се обменя. Край на това. Паричната единица ще е една и съща за всички ни".

"Това дава гъвкавост и стабилност, защото знаете точната ѝ стойност. И трябва да кажа, че това е силна парична единица, която се счита за втората резервна валута в света. И така, стабилност и гъвкавост, без проблеми с обменния курс, а това наистина е много ценно. Когато банките са част от Евросистемата, това означава повече стабилност, достъп до повече ликвидност, участие в по-голяма група от банки, както и надзор, организиран последователно и съгласувано в системата. Затова смятам, че по отношение на стабилност и достъп до ликвидност това е реално преимущество".

