БНТ с ексклузивно интервю с президента на ЕЦБ Кристин Лагард

Тази неделя, 19 октомври, от 20.30 ч. по БНТ 1 в рубриката „Интервюто“ след централната емисия „По света и у нас“ гледайте интервюто на Надя Обретенова и оператора Борис Сотиров с Кристин Лагард. Пред БНТ президентът на Европейската централна банка говори за приемането на еврото в България и за това какво ще се промени за българите след 1 януари 2026 г.

Екипът на БНТ подготвя документален филм – „България и еврото“, заснет през септември в централата на Европейската централна банка във Франкфурт. Пред камерата застават българи, които заемат ключови позиции в банката. Разказват за процеса на приемане на еврото в България, споделят и личните си истории, довели ги до това да работят в институция, която взима основни решения, свързани с еврозоната. През техния разказ и експертиза зрителите на обществената телевизия ще получат отговори на важните въпроси за еврото и промяната, която ще настъпи у нас след 1 януари 2026 г.

Досега телевизионен екип не е снимал в залата, в която се провеждат месечните срещи на Европейската централна банка – такава възможност получи екипът на БНТ. В септемврийската среща за първи път като наблюдател участва управителят на БНБ Димитър Радев. БНТ засне неговото посрещане и приветствието към страната ни, която става пълноправен 21-ви член на еврозоната от следващата година.

В документалния филм специални интервюта пред Надя Обретенова дават президентът на ЕЦБ Кристин Лагард, европейският комисар по икономика Валдис Домбровскис и управителят на БНБ Димитър Радев.

Гледайте „България и еврото“ на 29 октомври, сряда, от 21.30 ч. в рубриката „В кадър“ по БНТ 1.