БЪЛГАРИЯ В ЕВРОЗОНАТА

Димитър Радев: България остава сред страните с най-нисък дълг в ЕС

bnt avatar logo от БНТ , Източник: БТА
Чете се за: 01:05 мин.
Това е основното ни предимство, заяви управителят на БНБ

Димитър Радев: България остава сред страните с най-нисък дълг в ЕС
България остава сред страните с най-нисък дълг в Европейския съюз и това е основно предимство на страната ни. Това заявява в интервю за БТА управителят на БНБ Димитър Радев, който участва в годишните срещи на МВФ и Световната банка във Вашингтон.

Димитър Радев предупреждава, че фискалната дисциплина у нас постепенно се разхлабва и дефицитът расте. Натрупаната през годините устойчивост е напът да бъде компрометирана.

Тя трябва да се защити чрез умерена и предвидима бюджетна политика, защото от нея зависи стабилността ни в дългосрочен план, казва управителят на БНБ.

По думите му е възможно част от депозитите, които се ускориха до близо 12 процента още преди влизането ни в Еврозоната, постепенно да се насочат към инвестиции и потребление. Това, според Димитър Радев, зависи от доверието в политическата и икономическата рамка.

#България в еврозоната #димитър радев #БНБ

