БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
6
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Още два самолета F-16 пристигнаха в България
Чете се за: 01:50 мин.
Пълна проверка на обучението и изпита на водача, причинил...
Чете се за: 02:07 мин.
Шофьор блъсна и уби пешеходец в София, а след това избяга
Чете се за: 00:17 мин.
Наталия Киселова: Очаквам следващата седмица стабилността...
Чете се за: 02:15 мин.
Само за седмица над 100 са задържаните с наркотици в...
Чете се за: 01:02 мин.
Ден след като взел книжка: 18-годишно момче предизвика...
Чете се за: 02:20 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Илиана Раева откри второто издание на турнира "Златните момичета - вчера, днес и завинаги"

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 03:07 мин.
Спорт
Запази

Надпреварата се организира от Камелия Дунавска.

Илиана Раева откри второто издание на турнира "Златните момичета - вчера, днес и завинаги"
Слушай новината

Президентът на Българска федерация художествена гимнастика Илиана Раева откри второто издание на турнира по художествена и естетическа гимнастика "Златните момичета – вчера, днес и завинаги". Надпреварата се състои в новопостроената спортна зала „СамЕлион“. Тя се организира от световната и европейска шампионка с ансамбъла на България по художествена гимнастика от първенствата във Варна 1987 и Хелзинки 1988 Камелия Дунавска и от нейният "Клуб за изкуство и спорт Дунавска" заедно с Българската федерация по естетическа групова гимнастика и Община Самоков.

Камелия Дунавска каза, че има имат честта и удоволствието да проведат турнира в този, по думите й, изключителен комплекс. Тя благодари на инвеститора Петър Георгиев.

"Честно казано от всичките места, на които съм пътувала като треньор, мога да кажа, че рядко е в Европа или в света има такова съоръжение", добави още Дунавска.

Тя благодари на Българската федерация по художествена гимнастика и на президента й Илиана Раева, както и на Община Самоков.

Петър Георгиев каза, че Илиана Раева за пръв път идва в комплекса и посочи, че се надява да го посещава по-често. Той припомни, че най-малко е очаквал комплексът да бъде домакин на турнири по художествена гимнастика, но добави, че всички са добре дошли.

Президентът на Българската федерация по художествена гимнастика Илиана Раева заяви, че за нея е огромно удоволствие да присъства на този турнир и да го открие. Тя припомни, че са обиколили света и са се състезавали в изключителни зали, но "това невероятно бижу, което се намира в Самоков наистина заслужава само аплодисменти".

Раева добави, че това е само началото на нейната визита в Самоков. По думите й това, което е видяла тук й дава основание да вярва, че биха могли да провеждат състезания от държавния календар.

Тя каза, че името на турнира е доказателство, че ще продължат да създават "Златни момичета" на България.

На откриването присъства и легендата на българската лека атлетика Йорданка Благоева.

В надпреварата, която продължава и утре се включват около 300 участнички от осем държави - България, Испания, Обединените арабски емирства, Кувейт, Италия, Великобритания, Сърбия и Украйна. Събитието продължи и с награждаване на участничките от официалните лица.

Главен съдия на турнира е вицепрезидентът на БФХГ Невяна Владинова.

Днешното състезание е генерална репетиция за Световното първенство по естетическа групова гимнастика, на което градът ще бъде домакин от 26 до 30 ноември.

#Българска федерация по художествена гимнастика (БФХГ) #Българска федерация по естетическа групова гимнастика (БФЕГГ) #Камелия Дунавска #Илиана Раева

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

Ден след като взел книжка: 18-годишно момче предизвика катастрофа с 3 жертви край Бургас
1
Ден след като взел книжка: 18-годишно момче предизвика катастрофа с...
Само за седмица над 100 са задържаните с наркотици в столицата
2
Само за седмица над 100 са задържаните с наркотици в столицата
На срещата в Белия дом: Зеленски не получи обещание от Тръмп за ракетите "Томахоук"
3
На срещата в Белия дом: Зеленски не получи обещание от Тръмп за...
Заради акция за пътна безопасност: Столичната община глоби студент с 50 лева
4
Заради акция за пътна безопасност: Столичната община глоби студент...
Българка е участвала във флотилията с хуманитарна помощ за Газа
5
Българка е участвала във флотилията с хуманитарна помощ за Газа
Шофьор блъсна и уби пешеходец в София, а след това избяга
6
Шофьор блъсна и уби пешеходец в София, а след това избяга

Най-четени

Тежка загуба за България в дебюта на новия селекционер Александър Димитров
1
Тежка загуба за България в дебюта на новия селекционер Александър...
Тръмп към Зеленски в Белия дом: Имаме напредък, мисля, че Путин също иска войната да спре
2
Тръмп към Зеленски в Белия дом: Имаме напредък, мисля, че Путин...
Делян Пеевски: Подкрепям думите на Борисов - настъпи преломен момент за управлението
3
Делян Пеевски: Подкрепям думите на Борисов - настъпи преломен...
Линейките на Спешна помощ отказват да обслужват селата в Карловско
4
Линейките на Спешна помощ отказват да обслужват селата в Карловско
Испания надигра България и постигна нова разгромна победа
5
Испания надигра България и постигна нова разгромна победа
Александър Александров: Националният отбор е отражение на клубния футбол, прекалено много чужденци играят
6
Александър Александров: Националният отбор е отражение на клубния...

Още от: Други спортове

Налбантова ще спори за титлата на турнира в Прага
Налбантова ще спори за титлата на турнира в Прага
Зографски влезе в Топ 15 на старта в Хинценбах от лятната верига по ски скокове Зографски влезе в Топ 15 на старта в Хинценбах от лятната верига по ски скокове
Чете се за: 01:00 мин.
Женският национален отбор по спортна гимнастика проведе подиум тренировка преди световното Женският национален отбор по спортна гимнастика проведе подиум тренировка преди световното
Чете се за: 01:15 мин.
Нежното вдъхновение на Оскар Пиастри Нежното вдъхновение на Оскар Пиастри
Чете се за: 03:35 мин.
Завърши ремонтът на спортния комплекс на стадион "Тунджа" в Ямбол Завърши ремонтът на спортния комплекс на стадион "Тунджа" в Ямбол
Чете се за: 01:42 мин.
Ясен Петров, Светослав Дяков и Алберт Попов в предаването "Арена спорт" Ясен Петров, Светослав Дяков и Алберт Попов в предаването "Арена спорт"
Чете се за: 00:35 мин.

Водещи новини

Шофьор блъсна и уби пешеходец в София, а след това избяга
Шофьор блъсна и уби пешеходец в София, а след това избяга
Чете се за: 00:17 мин.
У нас
"Данчо, много ти се моля, карай внимателно!“: Трагедия на пътя край Созопол - загинаха три момчета (ОБЗОР) "Данчо, много ти се моля, карай внимателно!“: Трагедия на пътя край Созопол - загинаха три момчета (ОБЗОР)
Чете се за: 05:12 мин.
У нас
Още два самолета F-16 пристигнаха в България Още два самолета F-16 пристигнаха в България
Чете се за: 01:50 мин.
У нас
Пълна проверка на обучението и изпита на водача, причинил тежката катастрофа край Созопол Пълна проверка на обучението и изпита на водача, причинил тежката катастрофа край Созопол
Чете се за: 02:07 мин.
У нас
Какви са посланията след "сърдечната" среща между Тръмп и...
Чете се за: 04:22 мин.
По света
Москва за полета на Путин: Още е рано за контакт с България
Чете се за: 01:57 мин.
У нас
"Ние се опитваме да помагаме": Разбиха и ограбиха офиса...
Чете се за: 02:57 мин.
У нас
Реалността Газа - 55 милиона тона отпадъци, неексплодирали...
Чете се за: 04:07 мин.
По света
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ