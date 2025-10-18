Въведоха Димитър Каров в Международната волейболна зала на славата

Димитър Каров официално бе въведен в Международната волейболна зала на славата в клас 2025 година в Кохолик Това се случи на специална церемония в Съединените щати. Легендарният разпределител бе придружен от президента на Българската федерация по волейбол в лицето на Любомир Ганев.

Димитър Каров е легенда не само на българския, но и на световния волейбол. Роденият на 27 ноември 1943 г. в София разпределител първоначално започва да тренира футбол. На 15-годишна възраст открива волейбола и прави първите си стъпки в столичния "Септември", а след това преминава в ЦСКА.

Той е 5 пъти шампион на България и печели 3 пъти Купата на България с отбора на "армейците". С ЦСКА идва и най-големият му триумф - Купата на европейските шампиони през 1969 г.

Каров е важна част и от националния отбор на България. Той играе на 3 олимпийски игри (1964, 1968, 1972) и е главният виновник за четвъртото място на Игрите в Мюнхен 1972.

С България разпределителят става и световен вицешампион през 1970 г.

През 2019 г. Европейската волейболна конфедерация (CEV) му връчи награда за цялостен принос като един от най-добрите волейболисти в историята на Стария континент.