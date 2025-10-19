Пловдивчани няма да плащат по-високи данъци догодина.

Това решиха общинските съветници в града, като приеха бюджетната рамка за следващите 3 години.

Очаква се приходите от местни данъци да бъдат в размер на 123 милиона евро.

В досегашния си размер ще остават основните данъци, които заплащат пловдивчани. Това са налозите за "недвижимо имущество", "наследство", "моторни превозни средства", патентен и туристически. Жителите няма да бъдат ощетени и след превалутирането от догодина.

"Това, което успяхме да направим, е да запазим размера на таксите и цените. Само са превалутирани, така че ние нямаме едно увеличение, закръгляне, което да е в полза на общината или да е в ущърб на гражданите", заяви Ангелина Топчиева, главен секретар на Община Пловдив.

Повечето пловдивчани са убедени, че евентуално поскъпване на данъците ще ощети драстично семейния им бюджет.

"Апартаментът ми, който е в "Северен" е 109 квадрата. Мисля, че беше последно към 350 лева. Това е преди увеличението и се говореше за сериозни увеличения, което би прехвърлило 440-450 лева. Не са малко тези пари, които за един апартамент и то е старо строителство. Според мен едно ново поскъпване ще се отрази доста сериозно на бюджета", коментира Николай Пашев, жител на Пловдив.

Предстои приемане на план-сметката за такса "битови отпадъци". Според европейско изискване обаче тя ще бъде изчислявана по нов метод, което ще оскъпи оскъпи значително налога.

"Такса смет нещо не оправдават очакванията ни, защото навсякъде – аз живея в "Кючук Париж" и там просто преливат контейнерите, а такса смет се плаща като Отче наш всяка година. Ако се налага, ако от завишаването Пловдив ще е по-чист нека да завишат малко, за да може да се радваме на красивия ни град", каза още Кармела Тоникян, жителка на Пловдив.

От общинската администрация прогнозират, че следващата година ще бъде финансово стабилна. Очаква се финансовата рамка на града да бъде приета най-късно през март догодина.