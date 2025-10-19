БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
0
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини

ЗАПАЗЕНИ

Пловдивчани няма да плащат по-високи данъци догодина

bnt avatar logo от БНТ , Репортер: Антоанета Андреева
A+ A-
Чете се за: 02:40 мин.
У нас
Запази

Очаква се приходите от местни данъци да бъдат в размер на 123 милиона евро

Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
Scroll left Scroll right
Слушай новината

Пловдивчани няма да плащат по-високи данъци догодина.

Това решиха общинските съветници в града, като приеха бюджетната рамка за следващите 3 години.

Очаква се приходите от местни данъци да бъдат в размер на 123 милиона евро.

В досегашния си размер ще остават основните данъци, които заплащат пловдивчани. Това са налозите за "недвижимо имущество", "наследство", "моторни превозни средства", патентен и туристически. Жителите няма да бъдат ощетени и след превалутирането от догодина.

"Това, което успяхме да направим, е да запазим размера на таксите и цените. Само са превалутирани, така че ние нямаме едно увеличение, закръгляне, което да е в полза на общината или да е в ущърб на гражданите", заяви Ангелина Топчиева, главен секретар на Община Пловдив.

Повечето пловдивчани са убедени, че евентуално поскъпване на данъците ще ощети драстично семейния им бюджет.

"Апартаментът ми, който е в "Северен" е 109 квадрата. Мисля, че беше последно към 350 лева. Това е преди увеличението и се говореше за сериозни увеличения, което би прехвърлило 440-450 лева. Не са малко тези пари, които за един апартамент и то е старо строителство. Според мен едно ново поскъпване ще се отрази доста сериозно на бюджета", коментира Николай Пашев, жител на Пловдив.

Предстои приемане на план-сметката за такса "битови отпадъци". Според европейско изискване обаче тя ще бъде изчислявана по нов метод, което ще оскъпи оскъпи значително налога.

"Такса смет нещо не оправдават очакванията ни, защото навсякъде – аз живея в "Кючук Париж" и там просто преливат контейнерите, а такса смет се плаща като Отче наш всяка година. Ако се налага, ако от завишаването Пловдив ще е по-чист нека да завишат малко, за да може да се радваме на красивия ни град", каза още Кармела Тоникян, жителка на Пловдив.

От общинската администрация прогнозират, че следващата година ще бъде финансово стабилна. Очаква се финансовата рамка на града да бъде приета най-късно през март догодина.

#пловдивчани #данъци #такса смет #Пловдив

Последвайте ни

ТОП 24

"Данчо, много ти се моля, карай внимателно!“: Трагедия на пътя край Созопол - загинаха три момчета (ОБЗОР)
1
"Данчо, много ти се моля, карай внимателно!“: Трагедия...
Шофьор блъсна и уби пешеходец в София, а след това избяга
2
Шофьор блъсна и уби пешеходец в София, а след това избяга
24-годишна жена загина при катастрофа
3
24-годишна жена загина при катастрофа
Три години по-късно инфлуенсърът Елекса се завърна: Ако някой ми беше казал, че ще нося хиджаб - щях да се изсмея
4
Три години по-късно инфлуенсърът Елекса се завърна: Ако някой ми...
"Искаме си гората": Жителите на Свищов на протест
5
"Искаме си гората": Жителите на Свищов на протест
Само за седмица над 100 са задържаните с наркотици в столицата
6
Само за седмица над 100 са задържаните с наркотици в столицата

Най-четени

Тръмп към Зеленски в Белия дом: Имаме напредък, мисля, че Путин също иска войната да спре
1
Тръмп към Зеленски в Белия дом: Имаме напредък, мисля, че Путин...
Делян Пеевски: Подкрепям думите на Борисов - настъпи преломен момент за управлението
2
Делян Пеевски: Подкрепям думите на Борисов - настъпи преломен...
Линейките на Спешна помощ отказват да обслужват селата в Карловско
3
Линейките на Спешна помощ отказват да обслужват селата в Карловско
Испания надигра България и постигна нова разгромна победа
4
Испания надигра България и постигна нова разгромна победа
Ден след като взел книжка: 18-годишно момче предизвика катастрофа с 3 жертви край Бургас
5
Ден след като взел книжка: 18-годишно момче предизвика катастрофа с...
Борисов: Ще си карате влака сами! В тази помия в Пазарджик не участвахме!
6
Борисов: Ще си карате влака сами! В тази помия в Пазарджик не...

Още от: Общество

Потребителската кошница - поскъпват краставиците, гроздето и олиото
Потребителската кошница - поскъпват краставиците, гроздето и олиото
Денят на Свети Йоан Рилски Чудотворец: Почитаме основателя на Рилския манастир Денят на Свети Йоан Рилски Чудотворец: Почитаме основателя на Рилския манастир
Чете се за: 00:32 мин.
Проверяват обучението и изпита на 18-годишния водач след сблъсъка с 3 жертви край Созопол Проверяват обучението и изпита на 18-годишния водач след сблъсъка с 3 жертви край Созопол
Чете се за: 00:40 мин.
"Моите въпроси за €": ЕЦБ ли ще одобрява нашите бюджети след влизането ни в еврозоната? "Моите въпроси за €": ЕЦБ ли ще одобрява нашите бюджети след влизането ни в еврозоната?
Чете се за: 01:47 мин.
"След новините": Изгубени в боклука - криза, възможност или защо "Замърсителят (не) плаща"? "След новините": Изгубени в боклука - криза, възможност или защо "Замърсителят (не) плаща"?
Чете се за: 14:22 мин.
Протест срещу използването на ненадеждни полеви тестове за наркотици Протест срещу използването на ненадеждни полеви тестове за наркотици
Чете се за: 01:37 мин.

Водещи новини

Проверяват обучението и изпита на 18-годишния водач след сблъсъка с 3 жертви край Созопол
Проверяват обучението и изпита на 18-годишния водач след сблъсъка с...
Чете се за: 00:40 мин.
У нас
Потребителската кошница - поскъпват краставиците, гроздето и олиото Потребителската кошница - поскъпват краставиците, гроздето и олиото
Чете се за: 00:35 мин.
Общество
"Президентът не е крал": Стотици хиляди протестираха срещу политиката на Тръмп "Президентът не е крал": Стотици хиляди протестираха срещу политиката на Тръмп
Чете се за: 01:07 мин.
По света
Република Северна Македония гласува на местни избори Република Северна Македония гласува на местни избори
Чете се за: 00:42 мин.
По света
Унгарският президент пристига в България по покана на Румен Радев
Чете се за: 00:52 мин.
У нас
"След новините": Изгубени в боклука - криза, възможност...
Чете се за: 14:22 мин.
Общество
Денят на Свети Йоан Рилски Чудотворец: Почитаме основателя на...
Чете се за: 00:32 мин.
У нас
И след дъжда - изгрява слънце, дали?
Чете се за: 01:50 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ