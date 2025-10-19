БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Нормализира ли се сметоизвозването в "Люлин" и "Красно село"?

Тихомир Игнатов
Чете се за: 01:25 мин.
У нас
От вчера се тества пробен график за работа

боклук Красно село
Снимка: БТА
Кризата с боклука в София. От Столичната община обещаха до днес да се нормализира ситуацията със сметоизвозването.

От вчера се тества и пробен график за работа в районите "Люлин" и "Красно село", където от 5 октомври има проблеми със сметосъбирането.

В новия модел на работа е включен общински ресурс и временно наетият капацитет от съседните общини.

Към момента в общината разполагат с 10 сметосъбиращи камиона. Остават и големите контейнери за събиране на боклук на 11 точки в двата квартала.

В продължение на две седмици "Люлин" и "Красно село" се чистят на кризисен принцип.

Създадена е организация и за доброволците, които искат да помогнат със събирането на отпадъците.

Над 300 000 души са засегнати от кризата с боклука.

Дотук се стигна след като от общината отказаха да подпишат договор със спечелилата обществена поръчка фирма заради високи цени, а общинската фирма е отказала да изпълнява дейността по почистването.

Вижте още в прякото включване на Тихомир Игнатов.

