Спорт
Състезанието приключва днес с волната програма при юношите, девойките, мъжете и жените.

Александър Златков е трети след кратката програма при мъжете на международния турнир по фигурно пързаляне „София Трофи“
Снимка: БТА
Александър Златков зае трета позиция в кратката програма при мъжете на международния турнир по фигурно пързаляне „София Трофи“, който се провежда в Зимния дворец в столицата.

Българинът, който ще представя страната на европейското първенство в Шефилд, получи за изпълнението си оценка от 62.93 точки (30.25 за технически елементи, 33.68 за компоненти на програмата, 1.00 наказание).

Филип Каймакчиев е пети с 51.30 точки, Лари Луполоувър - шести с 44.92, а Беат Шумперли не стартира.

Лидер във временното класиране е Кори Чирчели (Италия) със 74.26 точки.

Най-добрата българска фигуристка Александра Фейгин отказа участие в надпреварата.

Състезанието приключва днес с волната програма при юношите, девойките, мъжете и жените.

