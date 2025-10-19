Санкционират служителя, глобил студент за фигурите на пешеходни пътеки

Служителят на Столичния инспекторат, който наложи глоба на студента, поставил фигури край пешеходни пътеки, ще бъде санкциониран. Това става ясно от позиция на инспектората.



Оттам заявяват, че са загрижени от случилото се. И допълват, че действията на конкретния инспектор не отразяват ценностите, към които се стремят.



Отчитат това като пропуск, за който поемат отговорност. Вече тече и вътрешна проверка по случая.



За него ви разказахме в "По света и у нас" в петък. Студентът получи глоба от 50 лева, защото е поставил 10 фигури на деца на пет опасни пешеходни пътеки до училища.

Целта на акцията - общината да обезопаси зебрите, на които пресичат деца.