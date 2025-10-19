БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
2
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Обучението на 18-годишния водач след сблъсъка с 3 жертви...
Чете се за: 02:47 мин.
Нова трагедия на пътя: 17-годишно момиче загина при...
Чете се за: 00:30 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Санкционират служителя, глобил студент за фигурите на пешеходни пътеки

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 00:52 мин.
У нас
Запази

Реакция от Столичния инспекторат

Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
Scroll left Scroll right
Слушай новината

Служителят на Столичния инспекторат, който наложи глоба на студента, поставил фигури край пешеходни пътеки, ще бъде санкциониран. Това става ясно от позиция на инспектората.

Оттам заявяват, че са загрижени от случилото се. И допълват, че действията на конкретния инспектор не отразяват ценностите, към които се стремят.

Отчитат това като пропуск, за който поемат отговорност. Вече тече и вътрешна проверка по случая.

За него ви разказахме в "По света и у нас" в петък. Студентът получи глоба от 50 лева, защото е поставил 10 фигури на деца на пет опасни пешеходни пътеки до училища.

Целта на акцията - общината да обезопаси зебрите, на които пресичат деца.

#столичен инспекторат #фигури #пешеходни пътеки #студент #глоба #санкция

Последвайте ни

ТОП 24

"Данчо, много ти се моля, карай внимателно!“: Трагедия на пътя край Созопол - загинаха три момчета (ОБЗОР)
1
"Данчо, много ти се моля, карай внимателно!“: Трагедия...
Шофьор блъсна и уби пешеходец в София, а след това избяга
2
Шофьор блъсна и уби пешеходец в София, а след това избяга
24-годишна жена загина при катастрофа
3
24-годишна жена загина при катастрофа
Три години по-късно инфлуенсърът Елекса се завърна: Ако някой ми беше казал, че ще нося хиджаб - щях да се изсмея
4
Три години по-късно инфлуенсърът Елекса се завърна: Ако някой ми...
"Искаме си гората": Жителите на Свищов на протест
5
"Искаме си гората": Жителите на Свищов на протест
Борисов: Всички казват да не се ходи на избори, ама Борисов да каже
6
Борисов: Всички казват да не се ходи на избори, ама Борисов да каже

Най-четени

Тръмп към Зеленски в Белия дом: Имаме напредък, мисля, че Путин също иска войната да спре
1
Тръмп към Зеленски в Белия дом: Имаме напредък, мисля, че Путин...
Делян Пеевски: Подкрепям думите на Борисов - настъпи преломен момент за управлението
2
Делян Пеевски: Подкрепям думите на Борисов - настъпи преломен...
Линейките на Спешна помощ отказват да обслужват селата в Карловско
3
Линейките на Спешна помощ отказват да обслужват селата в Карловско
Испания надигра България и постигна нова разгромна победа
4
Испания надигра България и постигна нова разгромна победа
Ден след като взел книжка: 18-годишно момче предизвика катастрофа с 3 жертви край Бургас
5
Ден след като взел книжка: 18-годишно момче предизвика катастрофа с...
"Данчо, много ти се моля, карай внимателно!“: Трагедия на пътя край Созопол - загинаха три момчета (ОБЗОР)
6
"Данчо, много ти се моля, карай внимателно!“: Трагедия...

Още от: Общество

Нормализира ли се сметоизвозването в "Люлин" и "Красно село"?
Нормализира ли се сметоизвозването в "Люлин" и "Красно село"?
Започнаха снимките на "Чамкория" Започнаха снимките на "Чамкория"
Чете се за: 00:50 мин.
Пловдивчани няма да плащат по-високи данъци догодина Пловдивчани няма да плащат по-високи данъци догодина
Чете се за: 02:37 мин.
Потребителската кошница - поскъпват краставиците, гроздето и олиото Потребителската кошница - поскъпват краставиците, гроздето и олиото
Чете се за: 00:35 мин.
Денят на Свети Йоан Рилски Чудотворец: Почитаме основателя на Рилския манастир Денят на Свети Йоан Рилски Чудотворец: Почитаме основателя на Рилския манастир
Чете се за: 00:32 мин.
Проверяват обучението и изпита на 18-годишния водач след сблъсъка с 3 жертви край Созопол Проверяват обучението и изпита на 18-годишния водач след сблъсъка с 3 жертви край Созопол
Чете се за: 00:40 мин.

Водещи новини

Обучението и изпита на 18-годишния водач след сблъсъка с 3 жертви край Созопол: Цялата документация е само на хартия
Обучението и изпита на 18-годишния водач след сблъсъка с 3 жертви...
Чете се за: 02:47 мин.
У нас
Нова трагедия на пътя: 17-годишно момиче загина при катастрофа край Пловдив Нова трагедия на пътя: 17-годишно момиче загина при катастрофа край Пловдив
Чете се за: 00:30 мин.
У нас
Задържаха 45-годишната шофьорка, която прегази пешеходец и избяга Задържаха 45-годишната шофьорка, която прегази пешеходец и избяга
Чете се за: 00:37 мин.
У нас
Нормализира ли се сметоизвозването в "Люлин" и "Красно село"? Нормализира ли се сметоизвозването в "Люлин" и "Красно село"?
Чете се за: 01:25 мин.
У нас
"Президентът не е крал": Стотици хиляди протестираха...
Чете се за: 01:15 мин.
По света
Хамас предаде на Израел телата на още двама загинали заложници
Чете се за: 01:10 мин.
По света
Република Северна Македония гласува на местни избори
Чете се за: 00:42 мин.
По света
Санкционират служителя, глобил студент за фигурите на пешеходни пътеки
Чете се за: 00:52 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ