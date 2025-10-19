БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Обучението на 18-годишния водач след сблъсъка с 3 жертви...
Чете се за: 02:47 мин.
Нова трагедия на пътя: 17-годишно момиче загина при...
Чете се за: 00:30 мин.

Светослав Дяков: Положението в Пирин е тежко, Благоевград вече не е футболен град

Спорт
Изпълнителният директор на Пирин Благоевград коментира финансовата картина в клуба, представянето на националния отбор, казуса със Светослав Вуцов и конкуренцията на Лудогорец в борбата за титлата.

Светослав Дяков: Положението в Пирин е тежко, Благоевград вече не е футболен град
Изпълнителният директор на Пирин Благоевград Светослав Дяков призна, че клубът не се намира в добро финансово положение, но успокои феновете, че задълженията към НАП ще бъдат изплатени.

Лицензът на отбора няма да бъде отнет, защото "орлетата" ще изплатят задълженията до крайния срок - 21 октомври.

"Феновете на Пирин могат да бъдат спокойни, защото сме направили всичко необходимо отборът да продължи участието си. Няма да коментирам сумата за погасяване към НАП. Нашите собственици реагираха и проблемът е почти решен. Благоевград не е футболен град. Помощта към нашите собственици е изключително малка. Имаме двама собственици - един от Благоевград и един от София. Правихме срещи с хора от бизнеса, но оттогава до днес няма реакция. След като се случи новината за отнемане на лиценза, отново нямаше реакция. Вероятно заслужаваме тази съдба, защото нехаем около отбора на Пирин", сподели той в интервю за предаването "Арена спорт".

Юношата на благоевградчани е категоричен, че най-важна за клуба е школата, макар тя да струва по-скъпо от представителния отбор.

"Проблемите няма как да не влияят на отбора. Вижда се от резултатите. Нямаме възможност да сме в челото на класирането. Разчитаме на по-млади момчета. Това напрежение им се отразява и им пречи да покажат по-добра игра. Ако клубът не успее да се стабилизира финансово, школата ще пострада. Школата ни струва повече от първия отбор. Имаме голяма школа с три елитни отбора. Стараем се да не връщаме деца. Най-важна е школата. Мечтая да видя наши деца да играят по големите европейски терени", допълни бившият полузащитник.

Дългогодишният капитан на националния отбор коментира формата на отбора и казуса със Светослав Вуцов.

"Не знам дали съм точния човек, който да каже, защо нещата в националния отбор не се получават. Трябва да започнем изграждането на бази и терени. Всички се развиват, а ние тъпчем на едно място. Лъжем себе си с този футбол. Трябва да се приемат спешни реформи. Много отбори трябва да залагат предимно на българи. Не съм запознат с казуса за Светослав Вуцов. Тези неща трябва да остават в кухнята на отбора. Не трябва да се стига до медиите, защото това вкарва много напрежение, в разклатения национален отбор", добави халфът.

Според него Левски е най-изявеният конкурент на Лудогорец за шампионската титла.

"Левски показва, че е сериозен претендент за титлата, с оглед колебливите игри на Лудогорец. Левски играе добър футбол. Поздравления за треньорския екип, който върши добра работа. Техните успехи са заслужени", завърши Дяков.

Вижте цялото интервю във видеото.

