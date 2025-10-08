Спартак Варна и Пирин Благоевград са застрашени с отнемане на лиценза

До 21 октомври двата клуба трябва да разрешат проблемите си.
Спартак Варна и втородивизионният Пирин Благоевград са застрашени с отнемане на лиценза.
Причината са установените нарушения на финансовите критерии, както и увеличаващите се задължения на двата клуба към Националната агенция по приходите.
Ако до 21 октомври Спартак и Пирин не представят документи, доказващи изпълнението на изискванията им, лицензите им за участие в първенствата и турнирите в системата на Българския футболен съюз ще бъдат отнети.