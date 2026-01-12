Дебютен гол на Ендрик прати Олимппик Лион напред за Купата на Франция

Олимпик Лион намери място на осминафиналите в турнира за Купата на Франция. „Хлапетата“ надделяха над Лил с 2:1 в мач от 1/16-финалите.

Сред голмайсторите за победителите бе Ендрик. Бразилецът, който играе като преотстъпен от Реал Мадрид, отбеляза в 42-та минута. Нападателят бе точен след асистенция на Корентен Толисо.

Португалският нападател Афонсу Морейра даде преднина на Лион още в първата минута, а защитникът Натан Нгой изравни за Лил в 28-ата.

Ендрик изигра само три мача за Реал този сезон под ръководството на новия треньор Шаби Алонсо. Той беше посъветват да си потърси друг отбор от бившия треньор на Мадрид Карло Анчелоти, който сега е селекционер на представителния тим на Бразилия.

Под ръководството на Анчелоти миналия сезон Ендрик отбеляза седем гола в 37 мача за "белите" и привлече вниманието със своята скорост, дриблиране и зрелищни попадения.

Ендрик отбеляза три гола за Бразилия миналата година. Той започна кариерата си в Палмейрас и представянето му там му донесе „мечтания“ трансфер в гранда от Мадрид.

В други мачове лидерът в Лига 1 Ланс спечели с 3:0 срещу Сошо, Ница победи с 5:3 след дузпи Нант, след като редовното време завърши 1:1, а Рен слиминира с 3:1 четвъртодивизионния Шантили. Втородивизионният Монпелие, който изпадна миналия сезон, спечели с 4:0 срещу Мец, който е последен в Лига 1.

Действащият носител на трофея Пари Сен Жермен е домакин на новия си съперник в столицата - ФК Париж в понеделник, а Олимпик Марсилия ще играе във вторник срещу Байо.