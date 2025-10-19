Десетки изпратиха Иван Зафиров в последния му земен път

Близки, футболни ветерани и спортни деятели се поклониха пред легендата на ЦСКА и националния отбор Иван Зафиров. Бившият защитник почина на 77-годишна възраст. В богатата си откъм успехи състезателна кариера, Зафиров печели 9 пъти шампионската титла с армейците и е 5-кратен носител на Купата. С екипите на ЦСКА и Сливен изиграва 364 мача в А-група, в които отбелязва 5 гола. За националния отбор изиграва 50 срещи, като в 9 от тях е капитан. Зафиров е сребърен медалист от Олимпийските игри през 1968 година в Мексико.

"Иван Зафиров беше един от най-добрите футболисти в историята на ЦСКА. Имах удоволствието и щастието да играя с него 5 години. Освен това ще го запомня като един изключително добър човек, не само като голям футболист, за което историята много добре показва неговите постижения", каза легендата на ЦСКА Пламен Марков.

"Трябва да бъде запомнен като една истинска легенда, като един голям футболист. Много бърз беше за времете си, много техничен и страхотен човек беше", сподели баскетболната легенда Петко Маринов.

"Един човек, който беше стъпил здраво на земята, въпреки неговите девет шампионски титли. Нямаше по-скромен човек от него", каза и Радослав Здравков.

"Аз съм играл с него, живели сме в една сграда. Страхотно момче. Той ни беше капитан. Дано се сещат по-често за него. Дал ни е път на всички по-млади, когато той беше капитан на ЦСКА. Много го обичам, много близки бяхме", заяви Георги Илиев.

"Това е една много харизматична фигура и като футболист, и като човек, и като ръководител. Всичко, което кажа, думите ще са малко", добави Александър Станков.

