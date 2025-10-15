БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
0
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини

ЗАПАЗЕНИ

На 77-годишна възраст почина легендата на ЦСКА Иван Зафиров

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 01:32 мин.
Спорт
Запази

ЦСКА ще обяви допълнителна информация за датата и часа на поклонението.

На 77-годишна възраст почина легендата на ЦСКА Иван Зафиров
Снимка: ЦСКА
Слушай новината

На 77-годишна възраст почина легендата на ЦСКА и българския футбол Иван Зафиров-Копата, съобщиха от столичния клуб.

Той е един от най-емблематичните и титулувани футболисти на клуба през 60-те и 70-те години, когато ЦСКА доминира на домашната сцена и печели европейска слава.

Зафиров играе на поста десен защитник и се състезава с червената фланелка в два периода - от 1962 до 1966 година и между 1968 и 1981 година. Изиграва над 400 мача с екипа на ЦСКА във всички надпревари, а в евротурнирите взима участие в 37 двубоя.

Бранителят е 9-кратен шампион с „армейците“ и 5 пъти печели Купата на Съветската армия. Капитан на тима е.

Иван Зафиров има 50 мача и 1 гол за националния отбор, като през 1968 година е част от тима, спечелил сребърните медали от Олимпийските игри в Мексико.

През 1968 година е награден със сребърен орден на труда, а през 1974 година е удостоен е с отличието "Заслужил майстор на спорта".

Баща е на бившите футболисти на ЦСКА Адалберт и Мартин Зафирови.

ЦСКА ще обяви допълнителна информация за датата и часа на поклонението пред великия Иван Зафиров.

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

Делян Пеевски: Подкрепям думите на Борисов - настъпи преломен момент за управлението
1
Делян Пеевски: Подкрепям думите на Борисов - настъпи преломен...
Испания надигра България и постигна нова разгромна победа
2
Испания надигра България и постигна нова разгромна победа
Борисов: Ще си карате влака сами! В тази помия в Пазарджик не участвахме!
3
Борисов: Ще си карате влака сами! В тази помия в Пазарджик не...
Президентът наложи вето върху измененията в Закона за ДАНС
4
Президентът наложи вето върху измененията в Закона за ДАНС
12-годишното момче от инцидента с тротинетка край Несебър е било без каска
5
12-годишното момче от инцидента с тротинетка край Несебър е било...
Премиерът Желязков отмени правителственото заседание
6
Премиерът Желязков отмени правителственото заседание

Най-четени

Тежка загуба за България в дебюта на новия селекционер Александър Димитров
1
Тежка загуба за България в дебюта на новия селекционер Александър...
Катастрофата с АТВ в Слънчев бряг: Обвиняемият Никола Бургазлиев поиска разследването да започне отначало
2
Катастрофата с АТВ в Слънчев бряг: Обвиняемият Никола Бургазлиев...
Делян Пеевски: Подкрепям думите на Борисов - настъпи преломен момент за управлението
3
Делян Пеевски: Подкрепям думите на Борисов - настъпи преломен...
Линейките на Спешна помощ отказват да обслужват селата в Карловско
4
Линейките на Спешна помощ отказват да обслужват селата в Карловско
Александър Александров: Националният отбор е отражение на клубния футбол, прекалено много чужденци играят
5
Александър Александров: Националният отбор е отражение на клубния...
Испания надигра България и постигна нова разгромна победа
6
Испания надигра България и постигна нова разгромна победа

Още от: Футбол

Гледайте Чавдар Цветков в предаването "Зала на славата"
Гледайте Чавдар Цветков в предаването "Зала на славата"
Наско Сираков и Валентин Михов за Добромир Жечев: Скромен, но фантастичен човек Наско Сираков и Валентин Михов за Добромир Жечев: Скромен, но фантастичен човек
Чете се за: 01:32 мин.
Легенди на българския футбол се простиха с Добромир Жечев Легенди на българския футбол се простиха с Добромир Жечев
Чете се за: 01:32 мин.
Кристиано Роналдо: Много съм горд, че постигнах този рекорд Кристиано Роналдо: Много съм горд, че постигнах този рекорд
Чете се за: 01:07 мин.
Норвегия измъкна равенство срещу Нова Зеландия в Осло Норвегия измъкна равенство срещу Нова Зеландия в Осло
Чете се за: 02:05 мин.
Победа и две равенства за домакините на Мондиал 2026 Победа и две равенства за домакините на Мондиал 2026
Чете се за: 01:32 мин.

Водещи новини

Стабилността на управлението: Опозицията поиска оставка на кабинета и нови избори
Стабилността на управлението: Опозицията поиска оставка на кабинета...
Чете се за: 04:10 мин.
У нас
Ивайло Мирчев: Има трима премиери, но истинският е Пеевски Ивайло Мирчев: Има трима премиери, но истинският е Пеевски
Чете се за: 02:37 мин.
У нас
Марк Рюте: Нашата отбранителна промишленост разполага с голяма огнева мощ Марк Рюте: Нашата отбранителна промишленост разполага с голяма огнева мощ
Чете се за: 03:37 мин.
По света
Онлайн измами: Фиктивни полицаи заплашват със съд за киберпрестъпления, искат 8500 евро глоба Онлайн измами: Фиктивни полицаи заплашват със съд за киберпрестъпления, искат 8500 евро глоба
Чете се за: 01:40 мин.
У нас
Двама с обвинения след акцията в КАТ - Хасково
Чете се за: 02:02 мин.
Регионални
Отново агресия срещу медици – нападение в Спешна помощ в Разлог
Чете се за: 02:45 мин.
У нас
Делото за малтретирания Адриан: Майката договори 2 години условно
Чете се за: 01:45 мин.
Сигурност и правосъдие
Дронове следят сметоизвозването в столичните райони "Красно...
Чете се за: 02:52 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ