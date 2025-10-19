Димо Тонев: В България винаги е имало интерес към волейбола

Бившият национален състезател Димо Тонев е щастлив от факта, че волейболът в България отново се радва на огромен интерес.

Тонев, който е неизменна част от коментаторския екип на БНТ за мачовете от женския елит, очаква силен шампионат при дамите.

"Девойките станаха световни шампиони. 21-годишните станаха 4-и в света. Голяма част от тези момичета играят във вътрешния шампионат. Очаквам значително по-оспорван и силен шампионат с много по-оспорвани мачове. Голяма част от тези момичета ще се изявяват и през тази година", сподели Тонев в интервю за предаването "Арена спорт".

Според него огромният интерес към волейбола в страната трябва да бъде подкрепен с модерни съоръжения, които да посрещнат желаещите да тренират.

"В България винаги е имало интерес към волейбола. Винаги е имало много деца, които искат да играят. Въпросът е, къде ще ги водим да играят. Липсата на съоръжения и зали представлява голям проблем. Интересът е огромен. Залата беше пълна и за двата мача от Суперкупата на България при мъжете. Инерцията, подхваната от волейболното лято, ще влезе в залите", допълни дългогодишният централен блокировач.

Бившият играч на ЦСКА и Левски очаква и интересно първенство при мъжете.

"Рано е да се казва дали има фаворит. В голяма част от тях има голяма промяна. Нефтохимик е с 11 нови състезатели и ще им трябва време, за да влязат в игрови ритъм. Нормално е в началото на шампионата отборите да не са във върхова форма. Очаквам изключително интересно първенство при мъжете", добави Тонев.

