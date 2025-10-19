БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
2
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Обучението на 18-годишния водач след сблъсъка с 3 жертви...
Чете се за: 02:47 мин.
Нова трагедия на пътя: 17-годишно момиче загина при...
Чете се за: 00:30 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Димо Тонев: В България винаги е имало интерес към волейбола

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 02:07 мин.
Български волейбол
Запази

Бившият волейболен национал сподели очакванията си за предстоящия сезон в България при мъжете и жените.

димо тонев българия винаги имало интерес волейбола
Scroll left Scroll right
Слушай новината

Бившият национален състезател Димо Тонев е щастлив от факта, че волейболът в България отново се радва на огромен интерес.

Тонев, който е неизменна част от коментаторския екип на БНТ за мачовете от женския елит, очаква силен шампионат при дамите.

"Девойките станаха световни шампиони. 21-годишните станаха 4-и в света. Голяма част от тези момичета играят във вътрешния шампионат. Очаквам значително по-оспорван и силен шампионат с много по-оспорвани мачове. Голяма част от тези момичета ще се изявяват и през тази година", сподели Тонев в интервю за предаването "Арена спорт".

Според него огромният интерес към волейбола в страната трябва да бъде подкрепен с модерни съоръжения, които да посрещнат желаещите да тренират.

"В България винаги е имало интерес към волейбола. Винаги е имало много деца, които искат да играят. Въпросът е, къде ще ги водим да играят. Липсата на съоръжения и зали представлява голям проблем. Интересът е огромен. Залата беше пълна и за двата мача от Суперкупата на България при мъжете. Инерцията, подхваната от волейболното лято, ще влезе в залите", допълни дългогодишният централен блокировач.

Бившият играч на ЦСКА и Левски очаква и интересно първенство при мъжете.

"Рано е да се казва дали има фаворит. В голяма част от тях има голяма промяна. Нефтохимик е с 11 нови състезатели и ще им трябва време, за да влязат в игрови ритъм. Нормално е в началото на шампионата отборите да не са във върхова форма. Очаквам изключително интересно първенство при мъжете", добави Тонев.

Вижте цялото интервю във видеото.

#Димо Тонев

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

"Данчо, много ти се моля, карай внимателно!“: Трагедия на пътя край Созопол - загинаха три момчета (ОБЗОР)
1
"Данчо, много ти се моля, карай внимателно!“: Трагедия...
Шофьор блъсна и уби пешеходец в София, а след това избяга
2
Шофьор блъсна и уби пешеходец в София, а след това избяга
24-годишна жена загина при катастрофа
3
24-годишна жена загина при катастрофа
Три години по-късно инфлуенсърът Елекса се завърна: Ако някой ми беше казал, че ще нося хиджаб - щях да се изсмея
4
Три години по-късно инфлуенсърът Елекса се завърна: Ако някой ми...
"Искаме си гората": Жителите на Свищов на протест
5
"Искаме си гората": Жителите на Свищов на протест
Задържаха 45-годишната шофьорка, която прегази пешеходец и избяга
6
Задържаха 45-годишната шофьорка, която прегази пешеходец и избяга

Най-четени

Тръмп към Зеленски в Белия дом: Имаме напредък, мисля, че Путин също иска войната да спре
1
Тръмп към Зеленски в Белия дом: Имаме напредък, мисля, че Путин...
Делян Пеевски: Подкрепям думите на Борисов - настъпи преломен момент за управлението
2
Делян Пеевски: Подкрепям думите на Борисов - настъпи преломен...
Линейките на Спешна помощ отказват да обслужват селата в Карловско
3
Линейките на Спешна помощ отказват да обслужват селата в Карловско
Испания надигра България и постигна нова разгромна победа
4
Испания надигра България и постигна нова разгромна победа
Ден след като взел книжка: 18-годишно момче предизвика катастрофа с 3 жертви край Бургас
5
Ден след като взел книжка: 18-годишно момче предизвика катастрофа с...
"Данчо, много ти се моля, карай внимателно!“: Трагедия на пътя край Созопол - загинаха три момчета (ОБЗОР)
6
"Данчо, много ти се моля, карай внимателно!“: Трагедия...

Още от: Специално за БНТ

Чавдар Цветков в предаването "Зала на славата"
Чавдар Цветков в предаването "Зала на славата"
Алберт Попов: Винаги ще бъда гладен за усещането, когато съм бил шампион Алберт Попов: Винаги ще бъда гладен за усещането, когато съм бил шампион
Чете се за: 04:47 мин.
Светослав Дяков: Положението в Пирин е тежко, Благоевград вече не е футболен град Светослав Дяков: Положението в Пирин е тежко, Благоевград вече не е футболен град
Чете се за: 03:32 мин.
Ясен Петров: Във футбола сме много разделени, а ни трябва обединение Ясен Петров: Във футбола сме много разделени, а ни трябва обединение
Чете се за: 03:32 мин.
Крис Йорданов в предаването "Аз съм" Крис Йорданов в предаването "Аз съм"
Чете се за: 02:45 мин.
Легендата на Ботев Петър Зехтински представи биографичната си книга Легендата на Ботев Петър Зехтински представи биографичната си книга
Чете се за: 02:00 мин.

Водещи новини

Обучението на 18-годишния водач след сблъсъка с 3 жертви край Созопол: Цялата документация е само на хартия
Обучението на 18-годишния водач след сблъсъка с 3 жертви край...
Чете се за: 02:47 мин.
У нас
Нова трагедия на пътя: 17-годишно момиче загина при катастрофа край Пловдив Нова трагедия на пътя: 17-годишно момиче загина при катастрофа край Пловдив
Чете се за: 00:30 мин.
У нас
Задържаха 45-годишната шофьорка, която прегази пешеходец и избяга Задържаха 45-годишната шофьорка, която прегази пешеходец и избяга
Чете се за: 00:37 мин.
У нас
Нормализира ли се сметоизвозването в "Люлин" и "Красно село"? Нормализира ли се сметоизвозването в "Люлин" и "Красно село"?
Чете се за: 01:25 мин.
У нас
Обраха Лувъра в Париж
Чете се за: 00:55 мин.
По света
"Президентът не е крал": Стотици хиляди протестираха...
Чете се за: 01:15 мин.
По света
Израел започна нова атака срещу Ивицата Газа
Чете се за: 00:50 мин.
По света
Започнаха снимките на "Чамкория"
Чете се за: 00:50 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ