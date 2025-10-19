Пролетта се завръща! Термометрите ще прехвърлят 20°

Днес над по-голямата част от страната ще бъде слънчево. Над южните райони облачността все още ще е значителна

и слаби превалявания от дъжд ще има на отделни места в Родопите. Вятърът ще е умерен, в Дунавската равнина временно силен от запад-северозапад. Максималните температури ще са между 13° и 18°.



През нощта вятърът ще стихне и в сутрешните часове на места в равнинната част от страната ще се образуват мъгли. Ще е студено с минимални температури предимно между 0° и 5°, като на места в котловините ще има условия за слана. През деня ще е предимно слънчево. Вятърът ще се ориентира от изток-югоизток и ще бъде слаб. Максималните температури ще бъдат между 14° и 19°.



Предимно слънчево със слаб вятър ще бъде и на морския бряг. Вълнението на морето ще бъде 1-2 бала.



В планините ще духа слаб вятър от запад-югозапад, по най-високите върхове на Рила и Пирин до умерен от северозапад. Ще бъде предимно слънчево с разкъсана висока и средна облачност, по-значителна над върховете в Рило-Родопската област.



И на Балканите сутринта в низините и равнините ще е мъгливо и студено. Облачно ще е над западните райони от полуострова и в Гърция, където в южната половина ще има и валежи от дъжд.

У нас през следващите дни бавно ще се затопля. В сутрешните часове на места в равнинната част от страната ще има услови за мъгли.

Във вторник ще бъде предимно слънчево, сутринта все още в отделни котловини са възможни слани. Максималните температури ще са между 15° и 20°. В сряда и четвъртък в западните и планинските райони е възможно да превали слаб дъжд.

В петък ще бъде предимно слънчево с максимални температури около и над 20°.