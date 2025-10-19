БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
2
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Обучението на 18-годишния водач след сблъсъка с 3 жертви...
Чете се за: 02:47 мин.
Нова трагедия на пътя: 17-годишно момиче загина при...
Чете се за: 00:30 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Пролетта се завръща! Термометрите ще прехвърлят 20°

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 02:12 мин.
У нас
Запази

Какво ще бъде времето през новата седмица?

слънчево топло време петък
Снимка: Pixabay
Слушай новината

Днес над по-голямата част от страната ще бъде слънчево. Над южните райони облачността все още ще е значителна
и слаби превалявания от дъжд ще има на отделни места в Родопите. Вятърът ще е умерен, в Дунавската равнина временно силен от запад-северозапад. Максималните температури ще са между 13° и 18°.

През нощта вятърът ще стихне и в сутрешните часове на места в равнинната част от страната ще се образуват мъгли. Ще е студено с минимални температури предимно между 0° и 5°, като на места в котловините ще има условия за слана. През деня ще е предимно слънчево. Вятърът ще се ориентира от изток-югоизток и ще бъде слаб. Максималните температури ще бъдат между 14° и 19°.

Предимно слънчево със слаб вятър ще бъде и на морския бряг. Вълнението на морето ще бъде 1-2 бала.

В планините ще духа слаб вятър от запад-югозапад, по най-високите върхове на Рила и Пирин до умерен от северозапад. Ще бъде предимно слънчево с разкъсана висока и средна облачност, по-значителна над върховете в Рило-Родопската област.

И на Балканите сутринта в низините и равнините ще е мъгливо и студено. Облачно ще е над западните райони от полуострова и в Гърция, където в южната половина ще има и валежи от дъжд.

У нас през следващите дни бавно ще се затопля. В сутрешните часове на места в равнинната част от страната ще има услови за мъгли.

Във вторник ще бъде предимно слънчево, сутринта все още в отделни котловини са възможни слани. Максималните температури ще са между 15° и 20°. В сряда и четвъртък в западните и планинските райони е възможно да превали слаб дъжд.

В петък ще бъде предимно слънчево с максимални температури около и над 20°.

#слънчево време #времето #прогноза за времето #новини в Метрото

Последвайте ни

ТОП 24

"Данчо, много ти се моля, карай внимателно!“: Трагедия на пътя край Созопол - загинаха три момчета (ОБЗОР)
1
"Данчо, много ти се моля, карай внимателно!“: Трагедия...
Шофьор блъсна и уби пешеходец в София, а след това избяга
2
Шофьор блъсна и уби пешеходец в София, а след това избяга
24-годишна жена загина при катастрофа
3
24-годишна жена загина при катастрофа
Три години по-късно инфлуенсърът Елекса се завърна: Ако някой ми беше казал, че ще нося хиджаб - щях да се изсмея
4
Три години по-късно инфлуенсърът Елекса се завърна: Ако някой ми...
"Искаме си гората": Жителите на Свищов на протест
5
"Искаме си гората": Жителите на Свищов на протест
Борисов: Всички казват да не се ходи на избори, ама Борисов да каже
6
Борисов: Всички казват да не се ходи на избори, ама Борисов да каже

Най-четени

Тръмп към Зеленски в Белия дом: Имаме напредък, мисля, че Путин също иска войната да спре
1
Тръмп към Зеленски в Белия дом: Имаме напредък, мисля, че Путин...
Делян Пеевски: Подкрепям думите на Борисов - настъпи преломен момент за управлението
2
Делян Пеевски: Подкрепям думите на Борисов - настъпи преломен...
Линейките на Спешна помощ отказват да обслужват селата в Карловско
3
Линейките на Спешна помощ отказват да обслужват селата в Карловско
Испания надигра България и постигна нова разгромна победа
4
Испания надигра България и постигна нова разгромна победа
Ден след като взел книжка: 18-годишно момче предизвика катастрофа с 3 жертви край Бургас
5
Ден след като взел книжка: 18-годишно момче предизвика катастрофа с...
"Данчо, много ти се моля, карай внимателно!“: Трагедия на пътя край Созопол - загинаха три момчета (ОБЗОР)
6
"Данчо, много ти се моля, карай внимателно!“: Трагедия...

Още от: Времето

И след дъжда - изгрява слънце, дали?
И след дъжда - изгрява слънце, дали?
Слънцето си проправя път през облаците - кога ще бъде отново пролет с 20° Слънцето си проправя път през облаците - кога ще бъде отново пролет с 20°
Чете се за: 02:27 мин.
Дъждовна събота Дъждовна събота
Чете се за: 02:35 мин.
Хладно за периода, облачно и със слаби валежи до края на седмицата Хладно за периода, облачно и със слаби валежи до края на седмицата
Чете се за: 02:35 мин.
С валежи в петък и събота С валежи в петък и събота
Чете се за: 03:02 мин.
Захлаждането продължава, валежите - също Захлаждането продължава, валежите - също
Чете се за: 01:57 мин.

Водещи новини

Обучението на 18-годишния водач след сблъсъка с 3 жертви край Созопол: Цялата документация е само на хартия
Обучението на 18-годишния водач след сблъсъка с 3 жертви край...
Чете се за: 02:47 мин.
У нас
Нова трагедия на пътя: 17-годишно момиче загина при катастрофа край Пловдив Нова трагедия на пътя: 17-годишно момиче загина при катастрофа край Пловдив
Чете се за: 00:30 мин.
У нас
Задържаха 45-годишната шофьорка, която прегази пешеходец и избяга Задържаха 45-годишната шофьорка, която прегази пешеходец и избяга
Чете се за: 00:37 мин.
У нас
Нормализира ли се сметоизвозването в "Люлин" и "Красно село"? Нормализира ли се сметоизвозването в "Люлин" и "Красно село"?
Чете се за: 01:25 мин.
У нас
Обраха Лувъра в Париж
Чете се за: 00:55 мин.
По света
"Президентът не е крал": Стотици хиляди протестираха...
Чете се за: 01:15 мин.
По света
Израел започна нова атака срещу Ивицата Газа
Чете се за: 00:50 мин.
По света
Започнаха снимките на "Чамкория"
Чете се за: 00:50 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ