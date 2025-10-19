С чучела на Доналд Тръмп: Над 2600 шествия срещу американския президент

В САЩ се проведе третия протестен "Ден без крале" срещу политиката на президента Доналд Тръмп. По данни на организаторите броят на шествията в страната е надхвърлил 2600.

С чучела на Доналд Тръмп, знаци със задраскани корони, американски знамена и плакати в защита на демократичните права - вълна от протестиращи заля улиците на големите американски градове.

Хора от всякакви възрасти и професии излязоха на третите протести "Без крале", за да изразят възмущението си от посоката поета от Съединените щати след завръщането на Тръмп в Белия дом.

Бившият кандидат за президент Бърни Сандърс, сега сенатор от щата Върмонт, се обърна към Тръмп на митинг във Вашингтон, като обобщи настроенията на хората.

"Не, президенте Тръмп, не искаме нито вие, нито някой друг крал да ни управлява. Много ви благодарим. Но ще запазим демократичната форма на нашето общество. Няма да преминем към авторитаризъм, в Америка ние, народът, ще управляваме", заяви Бърни Сандърс, сенатор от Върмонт.

Над 100 000 души изпълниха Таймс Скуер в Ню Йорк. Големи протести имаше и в столицата Вашингтон, както и в Чикаго, Лос Анжелис, Сан Франциско, Бостън, Денвър и Сиатъл.

Гневът на хората беше предизвикан от агресивните мерки на Тръмп срещу имиграцията, изпращането на войски от Националната гвардия в няколко големи града, натискът върху медиите и университетите.

"Срещу какво ли не протестирам? Мисля, че преди всичко: депортациите, незаконните арести, това, че военните окупират Лос Анджелис и Чикаго", допълни Айлийн Лур, преподавателка в колеж. "Денят без крале" означава, че имаме президент, който се държи като владетел. Той наказва всеки, който се изказва и говори срещу него. Всява страх както в Белия дом, така и в нашите квартали", коментира Майкъл Уелмън, създател на комикси. "Искам да видя в тази страна президент, който спазва конституцията, следва конституцията, уважава хората и цени разнообразието. А имаме, честно казано, тиранин", каза още Робърт Хоу, пенсионер.

Протестите може да се окажат едни от най-големите в съвременната история на Съединените щати. Те идват на фона на продължаващото вече трета седмица спиране на работата на федералното правителство заради липса на съгласие по бюджета, което застрашава стотици хиляди работни места. Организаторите настояваха че шествията им са мирни, но в късните часове конна полиция разпръсна протестиращи в Лос Анжелис.