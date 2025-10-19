Световен ден за борба с рака на гърдата - една на всеки осем жени на планетата е засегната

Днес е Световният ден за борба с рака на гърдата. Коварното заболяване е най-често срещания вид рак.

Пред пилоните на НДК ще бъде открита арт инсталация като част от кампанията, която се организира от Българското дружество по образна диагностика с подкрепата на Министерството на здравеопазването, Столичната община, болница ИСУЛ и НДК.



Месец октомври е обявен за световен месец за борбата с рака на гърдата. Коварното заболяване засяга една на всеки осем жени на планетата, по данни на Световната здравна организация.

В България през 2022 година диагностицираните с това заболяване са били над 26 000 души.

От всички диагностицирани в Европейския съюз около 12% са именно с рак на гърдата, въпреки че заболяването засяга предимно жени има и случаи на мъже, които са с тази диагноза.

По данни на Българското дружество за образна диагностика само 12% от случаите у нас са хванати в ранен стадий. При диагноза на ранен етап вероятността за излекуване е 97%.

Вижте още в прякото включване на Цветелина Катанска.