БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
2
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Обучението на 18-годишния водач след сблъсъка с 3 жертви...
Чете се за: 02:47 мин.
Нова трагедия на пътя: 17-годишно момиче загина при...
Чете се за: 00:30 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Световен ден за борба с рака на гърдата - една на всеки осем жени на планетата е засегната

Цветелина Катанска от Цветелина Катанска
Всичко от автора
A+ A-
Чете се за: 01:22 мин.
У нас
Запази

Само 12% от случаите у нас са хванати в ранен стадий, при диагноза на ранен етап вероятността за излекуване е 97%

Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
Scroll left Scroll right
Слушай новината

Днес е Световният ден за борба с рака на гърдата. Коварното заболяване е най-често срещания вид рак.

Пред пилоните на НДК ще бъде открита арт инсталация като част от кампанията, която се организира от Българското дружество по образна диагностика с подкрепата на Министерството на здравеопазването, Столичната община, болница ИСУЛ и НДК.

Месец октомври е обявен за световен месец за борбата с рака на гърдата. Коварното заболяване засяга една на всеки осем жени на планетата, по данни на Световната здравна организация.

В България през 2022 година диагностицираните с това заболяване са били над 26 000 души.

От всички диагностицирани в Европейския съюз около 12% са именно с рак на гърдата, въпреки че заболяването засяга предимно жени има и случаи на мъже, които са с тази диагноза.

По данни на Българското дружество за образна диагностика само 12% от случаите у нас са хванати в ранен стадий. При диагноза на ранен етап вероятността за излекуване е 97%.

Вижте още в прякото включване на Цветелина Катанска.

#НДК #арт инсталация #рак на гърдата

Последвайте ни

ТОП 24

"Данчо, много ти се моля, карай внимателно!“: Трагедия на пътя край Созопол - загинаха три момчета (ОБЗОР)
1
"Данчо, много ти се моля, карай внимателно!“: Трагедия...
Шофьор блъсна и уби пешеходец в София, а след това избяга
2
Шофьор блъсна и уби пешеходец в София, а след това избяга
24-годишна жена загина при катастрофа
3
24-годишна жена загина при катастрофа
Три години по-късно инфлуенсърът Елекса се завърна: Ако някой ми беше казал, че ще нося хиджаб - щях да се изсмея
4
Три години по-късно инфлуенсърът Елекса се завърна: Ако някой ми...
"Искаме си гората": Жителите на Свищов на протест
5
"Искаме си гората": Жителите на Свищов на протест
Борисов: Всички казват да не се ходи на избори, ама Борисов да каже
6
Борисов: Всички казват да не се ходи на избори, ама Борисов да каже

Най-четени

Тръмп към Зеленски в Белия дом: Имаме напредък, мисля, че Путин също иска войната да спре
1
Тръмп към Зеленски в Белия дом: Имаме напредък, мисля, че Путин...
Делян Пеевски: Подкрепям думите на Борисов - настъпи преломен момент за управлението
2
Делян Пеевски: Подкрепям думите на Борисов - настъпи преломен...
Линейките на Спешна помощ отказват да обслужват селата в Карловско
3
Линейките на Спешна помощ отказват да обслужват селата в Карловско
Испания надигра България и постигна нова разгромна победа
4
Испания надигра България и постигна нова разгромна победа
Ден след като взел книжка: 18-годишно момче предизвика катастрофа с 3 жертви край Бургас
5
Ден след като взел книжка: 18-годишно момче предизвика катастрофа с...
"Данчо, много ти се моля, карай внимателно!“: Трагедия на пътя край Созопол - загинаха три момчета (ОБЗОР)
6
"Данчо, много ти се моля, карай внимателно!“: Трагедия...

Още от: Здраве

18 курсанти от третия випуск военни лекари получиха първите си офицерски пагони
18 курсанти от третия випуск военни лекари получиха първите си офицерски пагони
Протест в Пловдив: Хора с ТЕЛК срещу процедурата за подновяване на шофьорските им книжки Протест в Пловдив: Хора с ТЕЛК срещу процедурата за подновяване на шофьорските им книжки
Чете се за: 02:42 мин.
Доц. Михаил Околийски за социалните мрежи: Отровата е в дозата Доц. Михаил Околийски за социалните мрежи: Отровата е в дозата
Чете се за: 03:00 мин.
Акция за детското здравеопазване: Лекари "добутаха" болнично легло до Здравното министерство Акция за детското здравеопазване: Лекари "добутаха" болнично легло до Здравното министерство
Чете се за: 01:20 мин.
Донорска ситуация в МБАЛ-Силистра спаси човешки живот в Румъния Донорска ситуация в МБАЛ-Силистра спаси човешки живот в Румъния
Чете се за: 00:52 мин.
Акция под надслов "Бутаме детското здравеопазване" се провежда в София Акция под надслов "Бутаме детското здравеопазване" се провежда в София
Чете се за: 00:50 мин.

Водещи новини

Обучението на 18-годишния водач след сблъсъка с 3 жертви край Созопол: Цялата документация е само на хартия
Обучението на 18-годишния водач след сблъсъка с 3 жертви край...
Чете се за: 02:47 мин.
У нас
Нова трагедия на пътя: 17-годишно момиче загина при катастрофа край Пловдив Нова трагедия на пътя: 17-годишно момиче загина при катастрофа край Пловдив
Чете се за: 00:30 мин.
У нас
Задържаха 45-годишната шофьорка, която прегази пешеходец и избяга Задържаха 45-годишната шофьорка, която прегази пешеходец и избяга
Чете се за: 00:37 мин.
У нас
Нормализира ли се сметоизвозването в "Люлин" и "Красно село"? Нормализира ли се сметоизвозването в "Люлин" и "Красно село"?
Чете се за: 01:25 мин.
У нас
Обраха Лувъра в Париж
Чете се за: 00:55 мин.
По света
"Президентът не е крал": Стотици хиляди протестираха...
Чете се за: 01:15 мин.
По света
Израел започна нова атака срещу Ивицата Газа
Чете се за: 00:50 мин.
По света
Започнаха снимките на "Чамкория"
Чете се за: 00:50 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ