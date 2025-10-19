БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Радослав Арсов: Това е само началото, пътят е дълъг

Марица Пд надигра Левски София с 3:0 в мач от първия кръг на НВЛ за жени, който БНТ 3 излъчи пряко.

Доста от нещата не бяха това, което ми се иска да бъде, но за съжаление това е реалността в този момент. Загубихме дуела в секторите сервис и посрещане, Марица ни надигра. Без силен сервис, толкова много лични грешки и недобро първо докосване, няма как да се играе волейбол срещу Марица. Това каза старши треньорът на Левски Радослав Арсов, след като "сините" загубиха гостуването на шампиона Марица Пд в първия кръг на НВЛ за жени.

"Малко повече увереност и преди всичко малко повече търпение от тези млади състезателки във важните моменти, а именно на края на гейма, в който водехме", обясни специалистът.

"Това е само началото, пътят е дълъг, имаме да извървим много дълъг път. Няма нищо страшно от това, че сме загубили от Марица, трябва да си направим анализите, да сме спокойни и да вдигнем главата, защото стояхме добре, имаше много положителни моменти. Смятам, че за първи мач мога да кажа, че е приблизително добре", добави Арсов.

Той смята, че отборът има върху още какво да работи, за да подобри играта си.

"Трябва да се развиваме първо като индивидуални умения, след това като отборна работа. Смятам, че ни достигна време, имахме доста неща да изглаждаме, проблеми, но като цяло имаме много работа и ние затова сме тук да си работим спокойно и да мислим за следващите мачове", завърши Арсов.

Вижте цялото интервю във видеото!

Елена Коларова: Все още не сме готови да се борим с Марица
Елена Коларова: Все още не сме готови да се борим с Марица
Волейболистката на Левски вярва, че тя и съотборничките й ще...
Чете се за: 01:22 мин.
Марица Пловдив започна защитата на титлата с успех над вицешампиона Левски
Марица Пловдив започна защитата на титлата с успех над вицешампиона Левски
Категоричен успех с 3:0 за шампионките.
Чете се за: 01:45 мин.
