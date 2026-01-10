БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Иван Иванов се класира за финала на тенис турнира в Манакор

от БНТ
Чете се за: 02:20 мин.
Спорт
В мача за титлата Иванов ще се изправи срещу победителя от сблъсъка между руснаците Павел Лагутин (номер 6 в схемата) и Ярослав Демин (номер 7).

иван иванов класира финала тенис турнира манакор
Снимка: БТА
Световният шампион при юношите за 2025 година Иван Иванов изигра поредния си страхотен мач на турнира по тенис за мъже на твърди кортове в Академията на Рафаел Надал в Манакор (Испания) и си осигури място на финала.

17-годишният българин, който по-рано днес беше избран за Най-добър млад спортист на България за 2025 година, елиминира втория поставен в схемата Иманол Лопес Морийо (Испания) със 7:5, 7:6 (5). Двубоят продължи два часа и 48 минути и предложи драматични обрати, пропуснати мачболи и впечатляващ характер от страна на българина.

Иванов допусна пробив за 2:3 и изостана с 3:5 в първия сет, но не се предаде. Той вдигна нивото, отрази два сетбола при 4:5 и спечели четири поредни гейма, за да направи обрат - 7:5.

Вторият сет беше още по-драматичен. Иванов поведе с 4:2, но испанецът се върна в мача и изравни при 4:4. При 5:4 в полза на българина последваха три мачбола, които Лопес Морийо успя да спаси. Испанецът дори стигна до пробив и сервира при 6:5 за трети сет, но тогава Иванов показа върна брейка и вкара двубоя в тайбрек. В него националът взе аванс от с 6:4 точки, пропусна първата възможност да затвори мача, но при следващата не сбърка и триумфира с победата.

В мача за титлата Иванов ще се изправи срещу победителя от сблъсъка между руснаците Павел Лагутин (номер 6 в схемата) и Ярослав Демин (номер 7).

Българинът има една титла при мъжете във веригата на Международната федерация по тенис ITF от състезание от същия ранг в Сентендре (Унгария) през май миналата година.

