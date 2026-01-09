Иван Иванов е на полуфинал в Манакор след тричасова битка

Световният шампион при юношите за 2025 година Иван Иванов продължава да впечатлява с представянето си на турнира за мъже на твърди кортове в академията на Рафаел Надал в Манакор (Испания) с награден фонд 15 000 долара.

17-годишният българин показа характер и психика в истински трилър срещу №3 в схемата Йосип Симунджа от Хърватия, като се наложи с 6:7(8), 6:4, 6:2 след 3 часа и 4 минути битка, изпълнена с много обрати.

Първият сет се превърна в истинска драма. Иванов навакса ранен пробив и имаше цели осем възможности да го затвори, включително в тайбрека, но късметът този път не беше на негова страна и той отстъпи с 8:10 точки. Въпреки разочарованието българинът не се пречупи.

Във втората част Иванов показа защо е шампион от Уимбълдън и US Open при юношите. След като на два пъти изпусна аванс от пробив, той взе два поредни гейма след 4:4 и изравни сетовете.

В решителния трети сет младият българин напълно пое контрол над мача. С ранен пробив за 2:0 и още един в края Иванов не остави съмнения и сложи точка на спора с категоричното 6:2.

На полуфиналите Иван Иванов ще се изправи срещу втория поставен в схемата испанец Иманол Лопес Морильо, а представянето му до момента в Манакор е поредното доказателство за огромния му потенциал.

През май миналата година Иванов спечели първата си титла при мъжете на турнир в Унгария.