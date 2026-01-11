БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
4
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Утре е неучебен ден в Русе заради екстремно ниски...
Чете се за: 01:20 мин.
Протестите в Иран - жертвите са поне 116, ранените над 2600
Чете се за: 01:17 мин.
Опасно време: Оранжев код за валежи и виелици в...
Чете се за: 01:22 мин.
Гроздан Караджов: Над 30 милиона лева вече са обменени в...
Чете се за: 06:12 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Иван Иванов стана вицешампион на турнира в Манакор

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 00:57 мин.
Спорт
Запази

Най-добрият млад спортист на България за 2025 не успя да покаже възможностите си и отстъпи без особена съпротива срещу Руснак

Иван Иванов стана вицешампион на турнира в Манакор
Слушай новината

Световният шампион при юношите за 2025 година Иван Иванов загуби на финала на сингъл на турнира по тенис за мъже на твърди кортове в Академията на Рафаел Надал в Манакор, Испания.

17-годишният българин, който вчера беше избран за Най-добър млад спортист на България за 2025 година, загуби от седмия поставен Ярослав Демин от Русия с 2:6, 0:6 за 67 минути.

Иванов не показа дори малка част от възможностите си. След 2:1 в първия сет той загуби следващите 11 поредни гейма, а с това и финалната среща.

Българинът има една титла при мъжете във веригата на Международната федерация по тенис ITF от състезание от същия ранг в Сентендре, Унгария през май миналата година.

Свързани статии:

Иван Иванов се класира за финала на тенис турнира в Манакор
Иван Иванов се класира за финала на тенис турнира в Манакор
В мача за титлата Иванов ще се изправи срещу победителя от сблъсъка...
Чете се за: 02:20 мин.
#Иван Иванов тенис

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

Половината от левовете в обращение са изтеглени от БНБ
1
Половината от левовете в обращение са изтеглени от БНБ
"Само за една нощ са избити 1200 българи": Откриха паметна плоча в София на загиналите в "Кървавата Коледа"
2
"Само за една нощ са избити 1200 българи": Откриха...
Дига на река Струма край Батановци се скъса
3
Дига на река Струма край Батановци се скъса
3,1 млрд. евро са пуснати в обращение у нас
4
3,1 млрд. евро са пуснати в обращение у нас
Поскъпването под лупа: НАП откри 28 нарушения в първите дни на еврото у нас
5
Поскъпването под лупа: НАП откри 28 нарушения в първите дни на...
Тир се обърна на магистрала "Марица", движението е спряно
6
Тир се обърна на магистрала "Марица", движението е спряно

Най-четени

Д-р Николова: Грипът не се лекува с антибиотик и имуностимуланти
1
Д-р Николова: Грипът не се лекува с антибиотик и имуностимуланти
Идват ледени дни: Сняг, силен вятър и рязко застудяване през почивните дни
2
Идват ледени дни: Сняг, силен вятър и рязко застудяване през...
Вдигат заплатите на личните асистенти и финансовата подкрепа за хора с увреждания
3
Вдигат заплатите на личните асистенти и финансовата подкрепа за...
14-годишно дете едва оцеля след 4 дни без ток в Стамболийски
4
14-годишно дете едва оцеля след 4 дни без ток в Стамболийски
Лекарската такса остава без промяна - в лева или в евро плащат пациентите?
5
Лекарската такса остава без промяна - в лева или в евро плащат...
81 години от Кървавата Коледа
6
81 години от Кървавата Коледа

Още от: Български тенис

Виктория Томова ще започне Откритото първенство на Австралия срещу американка
Виктория Томова ще започне Откритото първенство на Австралия срещу американка
Лидия Енчева остана втора в турнира "Били Джийн Кинг Къп" в Египет Лидия Енчева остана втора в турнира "Били Джийн Кинг Къп" в Египет
Чете се за: 00:50 мин.
Лидия Енчева ще се бори за титлата на турнир в Хургада Лидия Енчева ще се бори за титлата на турнир в Хургада
Чете се за: 01:35 мин.
Иван Иванов се класира за финала на тенис турнира в Манакор Иван Иванов се класира за финала на тенис турнира в Манакор
Чете се за: 02:20 мин.
Янаки Милев стана вицешампион на турнир на двойки в Анталия Янаки Милев стана вицешампион на турнир на двойки в Анталия
Чете се за: 01:05 мин.
Шампионът при юношите на "Уимбълдън" и US Open Иван Иванов беше избран за Най-добър млад спортист на България за 2025 г. Шампионът при юношите на "Уимбълдън" и US Open Иван Иванов беше избран за Най-добър млад спортист на България за 2025 г.
Чете се за: 04:15 мин.

Водещи новини

Утре е неучебен ден в Русе заради екстремно ниски температури
Утре е неучебен ден в Русе заради екстремно ниски температури
Чете се за: 01:20 мин.
У нас
Фалшива банкнота от 200 евро открита в хранителен магазин в Разградско Фалшива банкнота от 200 евро открита в хранителен магазин в Разградско
Чете се за: 01:00 мин.
У нас
Преди връчването на първия мандат: ГЕРБ, ПП и БСП няма да участват в кабинет, в този парламент Преди връчването на първия мандат: ГЕРБ, ПП и БСП няма да участват в кабинет, в този парламент
Чете се за: 02:25 мин.
У нас
Иран в хаос: Протестите ескалират, гражданите блокирани без интернет Иран в хаос: Протестите ескалират, гражданите блокирани без интернет
Чете се за: 03:35 мин.
По света
Кризата с боклука в София: Протестиращи изхвърлиха боклука си до...
Чете се за: 01:35 мин.
Регионални
След критичната нощ край Батановци: Ситуацията е овладяна
Чете се за: 02:47 мин.
У нас
Русе под снежна покривка: Токови прекъсвания и засилен вятър
Чете се за: 01:47 мин.
Регионални
Свлачище блокира участък между Стойките и Широка лъка – пътят...
Чете се за: 01:30 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ