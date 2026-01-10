БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
2
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Половината от левовете в обращение са изтеглени от БНБ
Чете се за: 03:25 мин.
Оранжев код за опасно време в 20 области на страната
Чете се за: 01:00 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Янаки Милев стана вицешампион на турнир на двойки в Анталия

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 01:05 мин.
Спорт
Запази

Българинът и партньорът му Стефан Попович отстъпиха пред съперниците си след оспорван тайбрек.

Янаки Милев
Снимка: startphoto.bg
Слушай новината

Янаки Милев завърши като вицешампион на двойки на турнира по тенис на клей в турския курорт Анталия с награден фонд 30 хиляди долара.

Поставените под номер 2 Милев и сърбинът Стефан Попович отстъпиха пред водачите в схемата Федерико Бондиоли и Раул Бранкачо от Италия с 3:6, 7:5, 7-10 за час и 33 минути.

Италианците направиха два пробива по пътя си към успеха в първия сет, но във втората част Милев и Попович успяха да стигнат до брейк в 12-ия гейм и да изравнят. В решителната трета част те поведоха с 6:3, но Бондиоли и Бранкачо взеха седем от следващите осем точки и стигнаха до крайния успех.

Янаки Милев има пет титли на двойки от турнирите на Международната федерация по тенис ITF, а за последно триумфира в Сарагоса, Испания в началото на месец октомври миналата година.

Свързани статии:

Янаки Милев ще спори за титлата на двойки в Анталия
Янаки Милев ще спори за титлата на двойки в Анталия
Надпреварата е с награден фонд 30 хиляди долара.
Чете се за: 01:05 мин.
#Янаки Милев

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

Банкнотите с номинал 20 и 50 евро са най-често обект на фалшификация
1
Банкнотите с номинал 20 и 50 евро са най-често обект на фалшификация
Всеки втори българин вече заявява толерантност към ЛГБТИ общността
2
Всеки втори българин вече заявява толерантност към ЛГБТИ общността
Оранжев код за опасно време в 20 области на страната
3
Оранжев код за опасно време в 20 области на страната
81 години от Кървавата Коледа
4
81 години от Кървавата Коледа
Патриарх Даниил: Новата година започва с молитва и призив за мир
5
Патриарх Даниил: Новата година започва с молитва и призив за мир
Надежда Бобчева: Снегът беше почистен навсякъде, дори в зони без договори
6
Надежда Бобчева: Снегът беше почистен навсякъде, дори в зони без...

Най-четени

Новата валута: Отказана покупка заради банкнота от 200 евро
1
Новата валута: Отказана покупка заради банкнота от 200 евро
Д-р Николова: Грипът не се лекува с антибиотик и имуностимуланти
2
Д-р Николова: Грипът не се лекува с антибиотик и имуностимуланти
Идват ледени дни: Сняг, силен вятър и рязко застудяване през почивните дни
3
Идват ледени дни: Сняг, силен вятър и рязко застудяване през...
Вдигат заплатите на личните асистенти и финансовата подкрепа за хора с увреждания
4
Вдигат заплатите на личните асистенти и финансовата подкрепа за...
14-годишно дете едва оцеля след 4 дни без ток в Стамболийски
5
14-годишно дете едва оцеля след 4 дни без ток в Стамболийски
Лекарската такса остава без промяна - в лева или в евро плащат пациентите?
6
Лекарската такса остава без промяна - в лева или в евро плащат...

Още от: Български тенис

Лидия Енчева ще се бори за титлата на турнир в Хургада
Лидия Енчева ще се бори за титлата на турнир в Хургада
Иван Иванов се класира за финала на тенис турнира в Манакор Иван Иванов се класира за финала на тенис турнира в Манакор
Чете се за: 02:20 мин.
Шампионът при юношите на "Уимбълдън" и US Open Иван Иванов беше избран за Най-добър млад спортист на България за 2025 г. Шампионът при юношите на "Уимбълдън" и US Open Иван Иванов беше избран за Най-добър млад спортист на България за 2025 г.
Чете се за: 04:15 мин.
Лидия Енчева заслужи място във финалното каре в Хургада Лидия Енчева заслужи място във финалното каре в Хургада
Чете се за: 00:50 мин.
Серията на Изабелла Шиникова на единично и двойки в Кения приключи Серията на Изабелла Шиникова на единично и двойки в Кения приключи
Чете се за: 01:32 мин.
Иван Иванов е на полуфинал в Манакор след тричасова битка Иван Иванов е на полуфинал в Манакор след тричасова битка
Чете се за: 01:52 мин.

Водещи новини

Половината от левовете в обращение са изтеглени от БНБ
Половината от левовете в обращение са изтеглени от БНБ
Чете се за: 03:25 мин.
Общество
Отвориха прохода Предела след кратко затваряне заради снега Отвориха прохода Предела след кратко затваряне заради снега
Чете се за: 00:35 мин.
У нас
БСП ще проведе Конгрес в началото на февруари БСП ще проведе Конгрес в началото на февруари
Чете се за: 00:25 мин.
Политика
ПП-ДБ ще върне веднага мандата за съставяне на правителство ПП-ДБ ще върне веднага мандата за съставяне на правителство
Чете се за: 02:07 мин.
У нас
Киев без ток и парно в студеното време след сериозна авария
Чете се за: 00:30 мин.
По света
Заради лошото време: Ограничават движението на коли към Витоша
Чете се за: 02:22 мин.
У нас
Гренландия: „Не искаме да бъдем американци, не искаме да...
Чете се за: 01:17 мин.
Деца
81 години от Кървавата Коледа
Чете се за: 01:55 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ