Анас Маздрашки се класира за четвъртфиналите в Шарм ел Шейх

Българският тенисист Анас Маздрашки се класира за четвъртфиналите на единично на турнира на твърда настилка в Шарм ел Шейх (Египет) с награден фонд 15 000 долара.

19-годишният българин победи във втория кръг номер 7 в схемата Юрий Джавакян (Украйна) с 6:1, 6:1. Срещата продължи 64 минути.

Маздрашки спечели пет поредни гейма от 1:1 до 6:1 в първия сет, а във втория поведе с 3:0 по пътя към крайната победа.

За място на полуфиналите той ще играе срещу втория поставен в схемата представител на домакините Фарес Закария.