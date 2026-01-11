Лидия Енчева остана втора в турнира "Били Джийн Кинг Къп" в Египет

Съестезателката на България на „Били Джийн Кинг Къп“ допусна поражение на финала на сингъл на турнира на твърди кортове в Хургада, Египет с награден фонд 15 хиляди долара.

Поставената под номер 3 българка отстъпи в спора за титлата пред четвъртата в схемата рускиня Даря Егорова с 5:7, 1:6 за 88 минути.

Енчева водеше с 5:4 в първия сет, но загуби девет от следващите десет гейма, а така и срещата.

Преди този мач тя спечели четири поредни двубоя в надпреварата.

Българката има една титла от турнири от този ранг от веригата на Международната федерация по тенис (ITF), спечелена в средата на миналата година в Румъния.