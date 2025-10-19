БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
5
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Сензационни отломки от миналото: Кораб на дъното пред...
Чете се за: 06:07 мин.
Ексклузивно пред БНТ говори Кристин Лагард: Еврозоната -...
Чете се за: 07:37 мин.
За по-малко от 7 минути: Бързи и дръзки крадци проникнаха...
Чете се за: 03:52 мин.
Обучението на 18-годишния водач след сблъсъка с 3 жертви...
Чете се за: 02:47 мин.
Нова трагедия на пътя: 17-годишно момиче загина при...
Чете се за: 00:30 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Атанас Атанасов: През второто полувреме надиграхме ЦСКА

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 01:32 мин.
Български футбол
Запази

Старши треньорът на Добруджа вярва, че отборът му е способен да излезе от кризата.

Атанас Атанасов
Снимка: БТА
Scroll left Scroll right
Слушай новината

Старши треньорът на Добруджа Атанас Атанасов изрази съжаление, че неговите играчи са подходили с твърде голям респект към ЦСКА в двубоя, който тимът от Добрич загуби с 0:1.

Според него отборът му често играе добре, без да печели точки.

"Като нямаме точки, няма от какво да сме доволни. То става като рефрен - играхме добре, но загубихме. Първите 20 минути, не стояхме добре и бяхме много респектирани от ЦСКА, бяхме плахи. През седмицата нямаше такива индикации. След гола може би се окопитихме. Не се сърдя на играчите, мача не им тръгна добре. Тук не говоря за шанс, а за умения. С малко повече самочувствие щяха да се случат нещата. В крайна сметка през второто полувреме надиграхме ЦСКА", сподели той след срещата.

Наставникът е уверен, че с малко късмет отборът ще преодолее кризата.

"Трябва ни и малко спортен шанс. Ние имаме достатъчно положения, с които да излезем с положителен резултат. Аз и през седмицата казах, че всички заедно, плюс феновете, ще излезем от тази ситуация", каза Атанас Атанасов.

Вижте цялото интервю във видеото.

Свързани статии:

ЦСКА спечели гостуването си на Добруджа с гол на Йоанис Питас
ЦСКА спечели гостуването си на Добруджа с гол на Йоанис Питас
Първа победа за "червените" под ръководството на Христо Янев.
Чете се за: 01:15 мин.
# Добруджа #Атанас Атанасов

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

Задържаха 45-годишната шофьорка, която прегази пешеходец и избяга
1
Задържаха 45-годишната шофьорка, която прегази пешеходец и избяга
24-годишна жена загина при катастрофа
2
24-годишна жена загина при катастрофа
Почина бившият депутат от "Атака" Магдалена Ташева
3
Почина бившият депутат от "Атака" Магдалена Ташева
Обучението на 18-годишния водач след сблъсъка с 3 жертви край Созопол: Цялата документация е само на хартия
4
Обучението на 18-годишния водач след сблъсъка с 3 жертви край...
Нова трагедия на пътя: 17-годишно момиче загина при катастрофа край Пловдив
5
Нова трагедия на пътя: 17-годишно момиче загина при катастрофа край...
Тръмп: За мен беше чест - САЩ унищожиха наркоподводница, двама трафиканти са убити
6
Тръмп: За мен беше чест - САЩ унищожиха наркоподводница, двама...

Най-четени

Тръмп към Зеленски в Белия дом: Имаме напредък, мисля, че Путин също иска войната да спре
1
Тръмп към Зеленски в Белия дом: Имаме напредък, мисля, че Путин...
Делян Пеевски: Подкрепям думите на Борисов - настъпи преломен момент за управлението
2
Делян Пеевски: Подкрепям думите на Борисов - настъпи преломен...
Линейките на Спешна помощ отказват да обслужват селата в Карловско
3
Линейките на Спешна помощ отказват да обслужват селата в Карловско
Ден след като взел книжка: 18-годишно момче предизвика катастрофа с 3 жертви край Бургас
4
Ден след като взел книжка: 18-годишно момче предизвика катастрофа с...
Испания надигра България и постигна нова разгромна победа
5
Испания надигра България и постигна нова разгромна победа
"Данчо, много ти се моля, карай внимателно!“: Трагедия на пътя край Созопол - загинаха три момчета (ОБЗОР)
6
"Данчо, много ти се моля, карай внимателно!“: Трагедия...

Още от: Видео

Христо Янев: Предпочитам трудни победи и да излезем от дупката, в която се намираме
Христо Янев: Предпочитам трудни победи и да излезем от дупката, в която се намираме
Гледайте по БНТ 3 финалния тенис турнир за юноши до 18 г. с участието на Александър Василев Гледайте по БНТ 3 финалния тенис турнир за юноши до 18 г. с участието на Александър Василев
Чете се за: 00:45 мин.
Ахметджан Ершимшек: Няма значение срещу кого играем, опитваме се да печелим срещу всеки Ахметджан Ершимшек: Няма значение срещу кого играем, опитваме се да печелим срещу всеки
Чете се за: 02:05 мин.
Лора Славчева: Излизаме на 100% и винаги мотивирани Лора Славчева: Излизаме на 100% и винаги мотивирани
Чете се за: 01:40 мин.
Елена Коларова: Все още не сме готови да се борим с Марица Елена Коларова: Все още не сме готови да се борим с Марица
Чете се за: 01:22 мин.
Радослав Арсов: Това е само началото, пътят е дълъг Радослав Арсов: Това е само началото, пътят е дълъг
Чете се за: 02:02 мин.

Водещи новини

Ексклузивно пред БНТ говори Кристин Лагард: Еврозоната - предизвикателствата на промяната
Ексклузивно пред БНТ говори Кристин Лагард: Еврозоната -...
Чете се за: 07:37 мин.
У нас
За по-малко от 7 минути: Бързи и дръзки крадци проникнаха в Лувъра и се измъкнаха - откраднаха безценни бижута (ОБЗОР) За по-малко от 7 минути: Бързи и дръзки крадци проникнаха в Лувъра и се измъкнаха - откраднаха безценни бижута (ОБЗОР)
Чете се за: 03:52 мин.
По света
"При 180 км/ч всичко отива на вятъра": Висока скорост ли е причината за трагедията на пътя край Созопол? "При 180 км/ч всичко отива на вятъра": Висока скорост ли е причината за трагедията на пътя край Созопол?
Чете се за: 03:42 мин.
У нас
Власт на пауза - ще има ли преформатиране на кабинета "Желязков"? Власт на пауза - ще има ли преформатиране на кабинета "Желязков"?
Чете се за: 02:07 мин.
У нас
Сензационни отломки от миналото: Кораб на дъното пред Харманите
Чете се за: 06:07 мин.
У нас
"Такова чудо не съм виждал": Разраства или се нормализира...
Чете се за: 03:30 мин.
У нас
Служители на НКЖИ вместо да работят... крадат ябълки
Чете се за: 01:40 мин.
У нас
Не с кола на НСО, а с личния си автомобил, президентът Радев...
Чете се за: 00:40 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ