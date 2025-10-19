Атанас Атанасов: През второто полувреме надиграхме ЦСКА

Старши треньорът на Добруджа Атанас Атанасов изрази съжаление, че неговите играчи са подходили с твърде голям респект към ЦСКА в двубоя, който тимът от Добрич загуби с 0:1.

Според него отборът му често играе добре, без да печели точки.

"Като нямаме точки, няма от какво да сме доволни. То става като рефрен - играхме добре, но загубихме. Първите 20 минути, не стояхме добре и бяхме много респектирани от ЦСКА, бяхме плахи. През седмицата нямаше такива индикации. След гола може би се окопитихме. Не се сърдя на играчите, мача не им тръгна добре. Тук не говоря за шанс, а за умения. С малко повече самочувствие щяха да се случат нещата. В крайна сметка през второто полувреме надиграхме ЦСКА", сподели той след срещата.

Наставникът е уверен, че с малко късмет отборът ще преодолее кризата.

"Трябва ни и малко спортен шанс. Ние имаме достатъчно положения, с които да излезем с положителен резултат. Аз и през седмицата казах, че всички заедно, плюс феновете, ще излезем от тази ситуация", каза Атанас Атанасов.

Вижте цялото интервю във видеото.