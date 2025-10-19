Лора Славчева: Излизаме на 100% и винаги мотивирани

Като цяло съм доволна от днешния двубой. Като цяло отборът игра много хубаво, сплотено и събрано. Имахме малко отпускане в третия гейм, върху което ще работим естествено на тренировките.

Това каза разпределителката Лора Славчева след успеха на Марица Пд над Левски. Шампионките успяха да спечелят домакинството си с 3:0.

"Със сигурност старт с 3:0 срещу един много добър противник в България е добър старт за първенството и за началото на сезона. Трябва да надградим над всичко, за да станем още по-добри. На сервис имаме доста грешки, което в ключови моменти може да изграе доста лошо сега. Като цяло трябва да работим над всички елементи", обясни състезателката на Марица.

На въпрос какво поддържа мотивацията на тима да продължава да се бори, тя отговори:

"Всеки си има вътрешна мотивация. Няма значение от мача, лично аз срещу всеки противник излизам по един същи начин. Никого не подценявам. Мисля, че останалите момичета са така, защото знам колко и другите се трудят и трябва да уважаваш труда на противника си. Така, че излизаме на 100% винаги и винаги мотивирани", каза Славчева.

Вижте интервюто с една от основните състезателки за тима на Марица във видеото!