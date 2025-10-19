БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
2
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Обучението на 18-годишния водач след сблъсъка с 3 жертви...
Чете се за: 02:47 мин.
Нова трагедия на пътя: 17-годишно момиче загина при...
Чете се за: 00:30 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Лора Славчева: Излизаме на 100% и винаги мотивирани

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 01:40 мин.
Спорт
Запази

Марица Пловдив победи Левски с 3:0 (25:15, 25:16, 25:22) в мач от първия кръг на женското волейболно първенство. Сблъсъкът бе повторение на финалната серия през миналия сезон, която Марица спечели с 3:0 победи.

лора славчева излизаме 100 винаги мотивирани
Scroll left Scroll right
Слушай новината

Като цяло съм доволна от днешния двубой. Като цяло отборът игра много хубаво, сплотено и събрано. Имахме малко отпускане в третия гейм, върху което ще работим естествено на тренировките.

Това каза разпределителката Лора Славчева след успеха на Марица Пд над Левски. Шампионките успяха да спечелят домакинството си с 3:0.

"Със сигурност старт с 3:0 срещу един много добър противник в България е добър старт за първенството и за началото на сезона. Трябва да надградим над всичко, за да станем още по-добри. На сервис имаме доста грешки, което в ключови моменти може да изграе доста лошо сега. Като цяло трябва да работим над всички елементи", обясни състезателката на Марица.

На въпрос какво поддържа мотивацията на тима да продължава да се бори, тя отговори:

"Всеки си има вътрешна мотивация. Няма значение от мача, лично аз срещу всеки противник излизам по един същи начин. Никого не подценявам. Мисля, че останалите момичета са така, защото знам колко и другите се трудят и трябва да уважаваш труда на противника си. Така, че излизаме на 100% винаги и винаги мотивирани", каза Славчева.

Вижте интервюто с една от основните състезателки за тима на Марица във видеото!

Свързани статии:

Ахметджан Ершимшек: Няма значение срещу кого играем, опитваме се да печелим срещу всеки
Ахметджан Ершимшек: Няма значение срещу кого играем, опитваме се да печелим срещу всеки
Старши треньорът на Марица Пловдив изрази радостта си след победата...
Чете се за: 02:05 мин.
Марица Пловдив започна защитата на титлата с успех над вицешампиона Левски
Марица Пловдив започна защитата на титлата с успех над вицешампиона Левски
Категоричен успех с 3:0 за шампионките.
Чете се за: 01:45 мин.
#НВЛ за жени 2025/26 #ВК Марица (Пловдив) #Лора Славчева

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

"Данчо, много ти се моля, карай внимателно!“: Трагедия на пътя край Созопол - загинаха три момчета (ОБЗОР)
1
"Данчо, много ти се моля, карай внимателно!“: Трагедия...
Шофьор блъсна и уби пешеходец в София, а след това избяга
2
Шофьор блъсна и уби пешеходец в София, а след това избяга
24-годишна жена загина при катастрофа
3
24-годишна жена загина при катастрофа
Задържаха 45-годишната шофьорка, която прегази пешеходец и избяга
4
Задържаха 45-годишната шофьорка, която прегази пешеходец и избяга
Три години по-късно инфлуенсърът Елекса се завърна: Ако някой ми беше казал, че ще нося хиджаб - щях да се изсмея
5
Три години по-късно инфлуенсърът Елекса се завърна: Ако някой ми...
Борисов: Всички казват да не се ходи на избори, ама Борисов да каже
6
Борисов: Всички казват да не се ходи на избори, ама Борисов да каже

Най-четени

Тръмп към Зеленски в Белия дом: Имаме напредък, мисля, че Путин също иска войната да спре
1
Тръмп към Зеленски в Белия дом: Имаме напредък, мисля, че Путин...
Делян Пеевски: Подкрепям думите на Борисов - настъпи преломен момент за управлението
2
Делян Пеевски: Подкрепям думите на Борисов - настъпи преломен...
Линейките на Спешна помощ отказват да обслужват селата в Карловско
3
Линейките на Спешна помощ отказват да обслужват селата в Карловско
Испания надигра България и постигна нова разгромна победа
4
Испания надигра България и постигна нова разгромна победа
Ден след като взел книжка: 18-годишно момче предизвика катастрофа с 3 жертви край Бургас
5
Ден след като взел книжка: 18-годишно момче предизвика катастрофа с...
"Данчо, много ти се моля, карай внимателно!“: Трагедия на пътя край Созопол - загинаха три момчета (ОБЗОР)
6
"Данчо, много ти се моля, карай внимателно!“: Трагедия...

Още от: Волейбол

Ахметджан Ершимшек: Няма значение срещу кого играем, опитваме се да печелим срещу всеки
Ахметджан Ершимшек: Няма значение срещу кого играем, опитваме се да печелим срещу всеки
Елена Коларова: Все още не сме готови да се борим с Марица Елена Коларова: Все още не сме готови да се борим с Марица
Чете се за: 01:22 мин.
Радослав Арсов: Това е само началото, пътят е дълъг Радослав Арсов: Това е само началото, пътят е дълъг
Чете се за: 02:02 мин.
Димо Тонев: В България винаги е имало интерес към волейбола Димо Тонев: В България винаги е имало интерес към волейбола
Чете се за: 02:07 мин.
Въведоха Димитър Каров в Международната волейболна зала на славата Въведоха Димитър Каров в Международната волейболна зала на славата
Чете се за: 01:25 мин.
Приеха Димитър Каров в Международната волейболна зала на славата Приеха Димитър Каров в Международната волейболна зала на славата
Чете се за: 00:35 мин.

Водещи новини

Обучението на 18-годишния водач след сблъсъка с 3 жертви край Созопол: Цялата документация е само на хартия
Обучението на 18-годишния водач след сблъсъка с 3 жертви край...
Чете се за: 02:47 мин.
У нас
Нова трагедия на пътя: 17-годишно момиче загина при катастрофа край Пловдив Нова трагедия на пътя: 17-годишно момиче загина при катастрофа край Пловдив
Чете се за: 00:30 мин.
У нас
Задържаха 45-годишната шофьорка, която прегази пешеходец и избяга Задържаха 45-годишната шофьорка, която прегази пешеходец и избяга
Чете се за: 00:37 мин.
У нас
Нормализира ли се сметоизвозването в "Люлин" и "Красно село"? Нормализира ли се сметоизвозването в "Люлин" и "Красно село"?
Чете се за: 01:25 мин.
У нас
Обраха Лувъра в Париж
Чете се за: 00:55 мин.
По света
"Президентът не е крал": Стотици хиляди протестираха...
Чете се за: 01:15 мин.
По света
Израел започна нова атака срещу Ивицата Газа
Чете се за: 00:50 мин.
По света
Започнаха снимките на "Чамкория"
Чете се за: 00:52 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ