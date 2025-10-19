Не с кола на НСО, а с личния си автомобил, президентът Радев пристигна в Смолян (ВИДЕО)

Президентът пристигна в Смолян с личния си автомобил, в знак на солидарност с администрацията, която остана без коли на НСО.

Румен Радев и унгарският президент Тамаш Шуйок, който e на посещение у нас, ще посетят Родопския драматичен театър "Николай Хайтов", където ще бъдат представени изложбата "В памет на едно обаяние" и музикално-поетичен концерт, посветени на Деня на българо-унгарското приятелство и 100-годишнината от рождението на унгарския поет и преводач Ласло Наги, който е и почетен гражданин на Смолян от 1976 г.