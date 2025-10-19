БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Обучението на 18-годишния водач след сблъсъка с 3 жертви...
Чете се за: 02:47 мин.
Нова трагедия на пътя: 17-годишно момиче загина при...
Чете се за: 00:30 мин.

ЦСКА спечели гостуването си на Добруджа с гол на Йоанис Питас

Милен Костов от Милен Костов
Всичко от автора
Чете се за: 01:15 мин.
Спорт
Първа победа за "червените" под ръководството на Христо Янев.

ЦСКА
Снимка: Startphoto.bg
ЦСКА победи Добруджа с минималното 1:о в мач от 12-ия кръг на Първа лига. Йоанис Питас отбеляза победния гол, за да донесе първа победа за "червените" под ръководството на Христо Янев.

Срещата започна с минута мълчание в памет на бившият защитник на "червените" Иван Зафиров-Копата и легендата на българския футбол Добромир Жечев, които си отидоха от този свят съответно на 15-и и 12-ти октомври.

Столичани откриха резултата в 17-ата минута на стадион "Дружба" в Добрич. Джеймс Ето'о изведе Йоанис Питас сам срещу вратаря. Нападателят даде преднина на тима си с хладнокръвен завършващ удар.

И трите точни изстрела след почивката бяха на сметката на домакините. Фьодор Лапухов изби в корнер удари на Антон Иванов и Лукаш Кардозо, за да се поздрави със суха мрежа.

ЦСКА се изкачи до 8-ото място в класирането с актив от 13 точки. Добруджа остава на последната 16-а позиция в подреждането със 7 пункта.

Свързани статии:

Първа лига: Добруджа - ЦСКА (ГАЛЕРИЯ)
Първа лига: Добруджа - ЦСКА (ГАЛЕРИЯ)
ЦСКА спечели гостуването си на Добруджа с гол на Йоанис Питас.
#Първа лига 2025/2026 # Добруджа

Христо Янев: Предпочитам трудни победи и да излезем от дупката, в която се намираме
Христо Янев: Предпочитам трудни победи и да излезем от дупката, в която се намираме
Първа лига: Добруджа - ЦСКА (ГАЛЕРИЯ) Първа лига: Добруджа - ЦСКА (ГАЛЕРИЯ)
Гол и асистенция на Нико Пас помогнаха на Комо да победи Ювентус Гол и асистенция на Нико Пас помогнаха на Комо да победи Ювентус
Чете се за: 01:00 мин.
Националният ни отбор по футбол за юноши до 15 г. записа втора победа на приятелския турнир на УЕФА Националният ни отбор по футбол за юноши до 15 г. записа втора победа на приятелския турнир на УЕФА
Чете се за: 02:17 мин.
Чавдар Цветков в предаването "Зала на славата" Чавдар Цветков в предаването "Зала на славата"
Чете се за: 03:47 мин.
Десетки изпратиха Иван Зафиров в последния му земен път Десетки изпратиха Иван Зафиров в последния му земен път
Чете се за: 02:27 мин.

