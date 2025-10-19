ЦСКА спечели гостуването си на Добруджа с гол на Йоанис Питас.

ЦСКА победи Добруджа с минималното 1:о в мач от 12-ия кръг на Първа лига. Йоанис Питас отбеляза победния гол, за да донесе първа победа за "червените" под ръководството на Христо Янев.

Срещата започна с минута мълчание в памет на бившият защитник на "червените" Иван Зафиров-Копата и легендата на българския футбол Добромир Жечев, които си отидоха от този свят съответно на 15-и и 12-ти октомври.

Столичани откриха резултата в 17-ата минута на стадион "Дружба" в Добрич. Джеймс Ето'о изведе Йоанис Питас сам срещу вратаря. Нападателят даде преднина на тима си с хладнокръвен завършващ удар.

И трите точни изстрела след почивката бяха на сметката на домакините. Фьодор Лапухов изби в корнер удари на Антон Иванов и Лукаш Кардозо, за да се поздрави със суха мрежа.

ЦСКА се изкачи до 8-ото място в класирането с актив от 13 точки. Добруджа остава на последната 16-а позиция в подреждането със 7 пункта.