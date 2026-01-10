Гол в последната секунда спаси Комо срещу Болоня

Комо измъкна точка в самия край и завърши 1:1 с Болоня в домакинството си от 20-ия кръг на Серия „А“. Герой за тима на Сеск Фабрегас стана Мартин Батурина, който се разписа в добавеното време, след като се появи от пейката едва в 84-ата минута.

Хърватският полузащитник бе последният ход на Фабрегас в търсене на изравнителен гол – и той се оказа печеливш. Батурина се възползва от численото преимущество на домакините и донесе ценната точка в заключителните секунди на срещата.

Болоня поведе в началото на второто полувреме чрез Николо Камбираги, който се разписа в 49-ата минута. Нападателят обаче се превърна от герой в антигерой, след като около половин час преди края получи директен червен картон и остави гостите с човек по-малко – фактор, който в крайна сметка се оказа решаващ.

След равенството Комо остава на шесто място в класирането с 34 точки, докато Болоня заема осмата позиция с 27.

Без победител завърши и другият мач, открил кръга в италианския елит. Удинезе и новакът Пиза направиха зрелищно 2:2 на „Блуенерджи Стейдиъм“.