БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
4
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
След пленяването на Мадуро: Какви са стратегическите...
Чете се за: 15:07 мин.
Тир се обърна на магистрала "Марица",...
Чете се за: 00:32 мин.
Половината от левовете в обращение са изтеглени от БНБ
Чете се за: 03:25 мин.
Оранжев код за опасно време в 20 области на страната
Чете се за: 01:00 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Гол в последната секунда спаси Комо срещу Болоня

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 01:27 мин.
Спорт
Запази

Двата отбора разделиха по точка.

Комо, Лукаш Да Куня
Снимка: БТА
Слушай новината

Комо измъкна точка в самия край и завърши 1:1 с Болоня в домакинството си от 20-ия кръг на Серия „А“. Герой за тима на Сеск Фабрегас стана Мартин Батурина, който се разписа в добавеното време, след като се появи от пейката едва в 84-ата минута.

Хърватският полузащитник бе последният ход на Фабрегас в търсене на изравнителен гол – и той се оказа печеливш. Батурина се възползва от численото преимущество на домакините и донесе ценната точка в заключителните секунди на срещата.

Болоня поведе в началото на второто полувреме чрез Николо Камбираги, който се разписа в 49-ата минута. Нападателят обаче се превърна от герой в антигерой, след като около половин час преди края получи директен червен картон и остави гостите с човек по-малко – фактор, който в крайна сметка се оказа решаващ.

След равенството Комо остава на шесто място в класирането с 34 точки, докато Болоня заема осмата позиция с 27.

Без победител завърши и другият мач, открил кръга в италианския елит. Удинезе и новакът Пиза направиха зрелищно 2:2 на „Блуенерджи Стейдиъм“.

#Серия А 2025/26 #ФК Болоня #Комо

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

81 години от Кървавата Коледа
1
81 години от Кървавата Коледа
Оранжев код за опасно време в 20 области на страната
2
Оранжев код за опасно време в 20 области на страната
Половината от левовете в обращение са изтеглени от БНБ
3
Половината от левовете в обращение са изтеглени от БНБ
Росен Карадимов, КЗК: Първите 10 дни с еврото минаха изключително плавно, без сътресения
4
Росен Карадимов, КЗК: Първите 10 дни с еврото минаха изключително...
"Само за една нощ са избити 1200 българи": Откриха паметна плоча в София на загиналите в "Кървавата Коледа"
5
"Само за една нощ са избити 1200 българи": Откриха...
Бритни Спиърс няма да пее повече в САЩ, но подготвя турне със сина си в чужбина
6
Бритни Спиърс няма да пее повече в САЩ, но подготвя турне със сина...

Най-четени

Д-р Николова: Грипът не се лекува с антибиотик и имуностимуланти
1
Д-р Николова: Грипът не се лекува с антибиотик и имуностимуланти
Идват ледени дни: Сняг, силен вятър и рязко застудяване през почивните дни
2
Идват ледени дни: Сняг, силен вятър и рязко застудяване през...
Вдигат заплатите на личните асистенти и финансовата подкрепа за хора с увреждания
3
Вдигат заплатите на личните асистенти и финансовата подкрепа за...
14-годишно дете едва оцеля след 4 дни без ток в Стамболийски
4
14-годишно дете едва оцеля след 4 дни без ток в Стамболийски
Лекарската такса остава без промяна - в лева или в евро плащат пациентите?
5
Лекарската такса остава без промяна - в лева или в евро плащат...
Само за шест часа: Над 80 души са преминали през травматологията на "Пирогов"
6
Само за шест часа: Над 80 души са преминали през травматологията на...

Още от: Европейски футбол

Астън Вила победи Тотнъм в Лондон и продължава към четвъртия кръг на ФА Къп
Астън Вила победи Тотнъм в Лондон и продължава към четвъртия кръг на ФА Къп
Пиза се подсилва с Росен Божинов Пиза се подсилва с Росен Божинов
Чете се за: 00:52 мин.
Шестодивизионният Макълсфийлд изхвърли Кристъл Палас от турнира за ФА Къп Шестодивизионният Макълсфийлд изхвърли Кристъл Палас от турнира за ФА Къп
Чете се за: 01:30 мин.
Виктор Бонифейс ще се подложи на операция в Австрия Виктор Бонифейс ще се подложи на операция в Австрия
Чете се за: 01:40 мин.
Байерн Мюнхен не искат да връщат Мусиала в игра прекалено бързо Байерн Мюнхен не искат да връщат Мусиала в игра прекалено бързо
Чете се за: 01:57 мин.
Букайо Сака остава в Арсенал до 2031 г. Букайо Сака остава в Арсенал до 2031 г.
Чете се за: 01:32 мин.

Водещи новини

Дига на река Струма край Батановци се скъса
Дига на река Струма край Батановци се скъса
Чете се за: 01:17 мин.
У нас
Силни ветрове и обилен снеговалеж блокираха Северна Европа (СНИМКИ) Силни ветрове и обилен снеговалеж блокираха Северна Европа (СНИМКИ)
Чете се за: 02:00 мин.
По света
3,1 млрд. евро са пуснати в обращение у нас 3,1 млрд. евро са пуснати в обращение у нас
Чете се за: 03:45 мин.
Общество
Поскъпването под лупа: НАП откри 28 нарушения в първите дни на еврото у нас Поскъпването под лупа: НАП откри 28 нарушения в първите дни на еврото у нас
Чете се за: 03:05 мин.
У нас
Недоволството в Иран: Наследникът на шаха призова за окупация
Чете се за: 03:52 мин.
По света
БСП ще проведе конгрес в началото на февруари
Чете се за: 04:52 мин.
Политика
След пленяването на Мадуро: Какви са стратегическите интереси на...
Чете се за: 15:07 мин.
По света
Тръмп готов да купи Гренландия, но не изключва и силово анексиране
Чете се за: 04:05 мин.
По света
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ