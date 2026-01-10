БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
След пленяването на Мадуро: Какви са стратегическите...
Чете се за: 15:07 мин.
Тир се обърна на магистрала "Марица",...
Чете се за: 00:32 мин.
Половината от левовете в обращение са изтеглени от БНБ
Чете се за: 03:25 мин.
Оранжев код за опасно време в 20 области на страната
Чете се за: 01:00 мин.

Астън Вила победи Тотнъм в Лондон и продължава към четвъртия кръг на ФА Къп

Чете се за: 02:10 мин.
Спорт
Два гола през първото полувреме стигнаха за успеха на "вилъните".

Астън Вила
Снимка: БТА
Астън Вила победи Тотнъм с 2:1 в мач от третия кръг на Купата на Футболната асоциация. Емилиано Буендия се отчете с гол и асистенция за бирмингамци.

Дмакините изиграха срещата с юбилейни чистобели екипи, които отбелязват 125 години от първия успеха на отбора в турнира. През 1901 г. Тотнъм става първият (и единствен) тим, който е извън футболната лига в Англия и печели трофея. Тогава футболната лига включва първите две дивизии в страната или общо 18 отбора, в които Тотнъм, който играе в Южната лига, не попада.

Макар лондончани да наложиха домакински натиск в началото на срещата, "вилъните" бяха по-ефективни в преден план през първото полувреме. Възпитаниците на Унай Емери откриха резултата в 22-ата минута. Емилиано Буендия се разписа с плътен удар от вътрешността на наказателното поле.

Гостите удвоиха преднината си на стадион "Тотнъм Хотспър" в Лондон в продължението на първата част. Емилиано Буендия подаде с пета към Моргън Роджърс, който бе точен с шут в далечния ъгъл.

След почивката "шпорите" намалиха изоставането си. Уилсън Одобер оформи крайния резултат, след като получи подаване в пеналтерията от резервата Рандал Коло Муани.

Футболистите на Томас Франк не намериха сили да изравнят. Гол на Шави Симонс в 79-ата минута бе отменен заради засада.

След последния съдийски двата отбора се спречкаха, след като обиди си размениха Морган Роджърс и Жоао Палиня.

Жребият за четвъртия кръг на турнира ще бъде изтеглен след двубоя между Ливърпул и Барнзли, който е в понеделник, 12 януари, от 21:45 часа.

