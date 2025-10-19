БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Христо Янев: Предпочитам трудни победи и да излезем от дупката, в която се намираме

Български футбол
Старши треньорът на ЦСКА е доволен от показаното през първото полувреме при успеха над Добруджа.

Христо Янев
Снимка: БТА
Старши треньорът на ЦСКА Христо Янев заяви, че не е доволен от изявите на своите играчи през второто полувреме при победата над Добруджа, но няма против отборът да постигне десет такива победи, с които да излезе от кризата.

"Червените" стигнаха до труден успех с 1:0 в Добрич след гол на Йоанис Питас.

"Много добри първи 45 минути за нас и много слаби втори 45 минути. Необяснимо е защо дадохме инициативата на домакините. Футболистите подходиха по-различен начин през второто полувреме, падна интензитетът и динамиката в играта, без да сме давали такива указания", сподели той след срещата.

Наставникът е уверен, че работата през седмицата ще се отплати.

"Предпочитам да постигнем 10 такива трудни победи и да излезем от дупката, в която се намираме. Трябва да променим мисленето на футболистите. Качествата, които имаме трябва да ги защитаваме с работата през седмицата", коментира Христо Янев.

Вижте цялото интервю във видеото.

ЦСКА спечели гостуването си на Добруджа с гол на Йоанис Питас
ЦСКА спечели гостуването си на Добруджа с гол на Йоанис Питас
Първа победа за "червените" под ръководството на Христо Янев.
Чете се за: 01:15 мин.
