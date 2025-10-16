БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Президентът Радев: Ставаме свидетели на това как Борисов капитулира пред Пеевски и предава властта

от Елена Николова
Чете се за: 02:10 мин.
У нас
Никой не е свеждал председател на НС до плод и зеленчук, допълни той

президентът румен радев ставаме свидетели борисов капитулира пеевски предава властта
Снимка: БГНЕС
Пред Паметника на българския летец в София президентът и върховен главнокомандващ Румен Радев участва в отбелязването на Празника на авиацията и Българските военновъздушни сили. Той коментира актуални политически теми.

"Ставаме свидетели на това как Борисов капитулира пред Пеевски и предава властта. Това нелегитимно, и мога да кажа антидемократично действие, се извършва пред очите на хората, но не и със съгласието на избирателите. Включително хората от ГЕРБ, които не са гласували за партията на Пеевски. Трябва най-накрая да разберат, че избирателите не са крепост", това заяви президентът Румен Радев.

Никой не си е позволявал подобно унизително отношение към премиер и никой не е свеждал председател на Народното събрание до плод и зеленчук, заяви Радев.

снимка: БГНЕС

"И целият този моноспектакъл бе триумф на ненормалността на българската политика".

По думите му властта не е в институциите, а "в двама души, които си я разменят". Това не може да продължава повече, заяви Радев.

По отношение на личната си охрана Радев заяви, че не може да се откаже от нея по закон.

Понятия като дълг, отговорност и солидарност не са празни понятия, допълни той.

"Когато приемат закон, с който принуждават хора да вършат държавна работа с лични автомобили - аз ще бъда солидарен с тези хора и ще пътувам със своя личен автомобил".

По думите му управляващите приемат закони, които "разграждат държавността". Призова ги да "слязат от лимузините и да вършат служебна работа с лични автомобили". Така някои от тях най-сетне ще се запознаят със своите избиратели, допълни Румен Радев.

