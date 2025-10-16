Президентът Румен Радев: Ставаме свидетели на това как Борисов капитулира пред Пеевски и предава властта

Пред Паметника на българския летец в София президентът и върховен главнокомандващ Румен Радев участва в отбелязването на Празника на авиацията и Българските военновъздушни сили.

"Ставаме свидетели на това как Борисов капитулира пред Пеевски и предава властта", това заяви президентът Румен Радев.

Никой не си е позволявал подобно унизително отношение към премиер и никой не е свеждал председател на Народното събрание до плод и зеленчук, заяви Радев.

По отношение на личната си охрана Радев заяви, че не може да се откаже от нея по закон.

Понятия като дълг, отговорност и солидарност не са празни понятия, допълни той.