"Такова чудо не съм виждал": Разраства или се нормализира кризата с боклука в София?

ИЗВЕСТИЯ

Тихомир Игнатов от Тихомир Игнатов
У нас
Екип на БНТ провери каква е ситуацията в една от най-засегнатите точки в столицата

Сега към кризата с боклука в София. Въпреки, че от Столична община обещаха до днес ситуацията със сметоизвозването да се нормализира, се оказа, че на места съвсем не е така.

От вчера се тества пробен график в районите "Люлин" и "Красно село", където от 5 октомври има проблеми със сметосъбирането.

Екипът ни провери каква е ситуацията в една от най-засегнатите точки в столицата.

На улица "Царево село" в квартал "Белите брези" кофите за боклук са препълнени, а пликовете с отпадъци са разпръснати по тротоара.

Гостенин съм и такова чудо не съм виждал.

Бях и в Люлин. Абсолютно същото.

Преливащи кофи.

За други като Мехмед кризата с боклука и преливащите кофи са възможност.


Сега ще видим да търсим нещо да извадим. Ако ми излезе на късмет нещо може да намерим пари.

Аз доброволци не виждам по улиците. От кое време ходя цял ден.

На улица "Кюстендил" , която се намира в близост до Боянската река, откриваме подобна гледка.

Наистина положението става много зле.

Очевидно имаме доста повече боклук. Камионите не минават толкова често и са замърсява много.

Стараем се разделно. Горе долу вървят нещата. По-добре ще е да има регулярно събиране.

Живеещите в района се притесняват и от това какво ще се случи, ако има рязко запопляне през октомври.

Може да има и зарази, миризми, хлебарки, всичко. Страшно е, надявам се, бързо да вземат мерки.

Най-малко миризмата ще се усеща.

Над 300 000 души са засегнати от кризата с боклука.Към момента в общината разполагат с 10 сметосъбиращи камиона. Остават и големите контейнери за събиране на боклук на 11 точки в "Люлин" и "Красно село". Създадена е организация и за доброволците, които искат да помогнат със събирането на отпадъците.

Надежда Бобчева, зам.-кмет по екология в СО дата 18.10.2025
За момента нещата изглеждат под контрол. Ще има малки камиони, които ще бъдат насочвани към критичните точки, които столичен инспекторат следи, за да може а подпомага тяхната дейност и евентуално да претоварва и извозва на точки като тази. Обслужването се изисква да става в нощните часове и говоря след 20 часа, такива има в района около "Пирогов, както и в кварталите като Бъкстон и Борово.

Търпим и чакаме да има някакво движение по въпроса. Това ни е надеждата.

Не бива да ни извиват ръцете.

А с прессъобщение от Столичната община заявиха днес, че 80% от територията на "Люлин" и "Красно село" вече се почистват изцяло по график.

Осигурена била и техника и екипи на терен, предвиден е и 1 отряд за бърза реакция при критични сигнали.

#кризата с боклука #"Красно село" #София #"Люлин"

