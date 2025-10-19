Над 7 милиона в САЩ заявиха "Президентът не е крал"

Над 7 милиона души са се включили в протестите в Съединените щати срещу управлението на американския президент Доналд Тръмп. Протестите, които се провеждат под надслов "Без крале" са били над 2 500. Като демонтрации е имало във всички американски щати. Привърженици на Тръмп определиха протестите като "митинги на омразата".

От Ню Йорк до Лос Анджелис противници на управлението на Тръмп скандираха "Без крале".

Ние сме демокрация и няма да толерираме крале.

Протестиращите обвиняват Тръмп за водените от него политики, които според тях вече са засегнали всяка част от живота - от миграцията до финансирането на университетите.

Лин Робъртс, заместник-директор на училище:

Вече не можем да познаем страната си. Всичко, заради което тази страна беше велика, сега изчезва.

Според протестиращите, управлението на Тръмп застрашава честността на провеждането на избори, премахва здравни и екологични мерки и прави богатите още по-богати.

Бърни Сандърс, сенатор: Днес, в този опасен момент от американската история, нашето послание е: Президенте Тръмп, не искаме вие ​​или който и да е, крал да ни управлява. Ние ще запазим демократичната форма на нашето общество.

Около 100 хиляди дущи са протестирали в Манхатън. Масови бяха демонстрациите във Вашингтон, Чикаго, Сиатъл. Протести имаше дори близо до дома на Доналд Тръмп във Флорида.

Доналд Тръмп отговори на протестите със серия от подигривателни съобщения, генерирани от изкуствен интелект. Американският президент определи обвиненията, че е диктатор като "истерия". Неговата позиция е, че действията му са необходими, за да излезе страната от кризата.

Това е вторият национален протест срещу политиката на Тръмп. През юни милиони се включиха в демонстрациите "Без крале". Протестите, обаче, не се ограничиха до САЩ.

снимки: БТА

Протести "Без крале" срещу управлението на Тръмп имаше в Берлин, Мадрид и Рим. В Лондон няколкостотин протестиращи се събраха пред посолството на Съединените щати.