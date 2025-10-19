БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
3
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
За по-малко от 7 минути: Бързи и дръзки крадци проникнаха...
Чете се за: 03:52 мин.
Обучението на 18-годишния водач след сблъсъка с 3 жертви...
Чете се за: 02:47 мин.
Нова трагедия на пътя: 17-годишно момиче загина при...
Чете се за: 00:30 мин.

ЗАПАЗЕНИ

"При 180 км/ч всичко отива на вятъра": Висока скорост ли е причината за трагедията на пътя край Созопол?

bnt avatar logo от БНТ , Репортер: Давид Сукнаров
A+ A-
Чете се за: 03:42 мин.
У нас
Запази

Трима младежи загубиха живота си - какво показва проверката

пълна проверка обучението изпита водача причинил тежката катастрофа созопол
Слушай новината

Шофьорският курс на младежа, причинил тежкия пътен инцидент с три жертви край Созопол е приключил ден преди да влезе в сила задължителната дигитализация на обучението на кандидат-шофьорите. Това беше установено при извънредна проверка, разпоредена от вицепремиера Гроздан Караджов. По този начин трудно могат да бъдат проследени маршрутите и часовете, по които се е обучавал 18-годишният шофьор.

Той и още двама негови приятели, които са били в автомобила, загинаха в петък вечерта след удар в крайпътно дърво.

От днес започна пълна проверка на обучението и изпитите на 18-годишния шофьор.

Записите от практическия изпит са единствените сигурни доказателства за това как се е справял младежът зад волана. Какви маршрути е изминавал и за какви часове е описано само на хартия от инструктора, тъй като все още не е била въведена задължителната дигитализация.

Слав Монов, изпълнителен директор на Изпълнителна агенция "Автомобилна администрация": Няма дигитален запис, маршрутите с джипиес координати, времетраенето, което сега в момента се провежда.

Има ли как да се установи дали не са надписвани часове например, след като е написано на хартия?

Не, няма как да се установи, трябва да се доверим само на хартията. Затова въведохме успешно дигитализацията от 12 юли.

Според инструктора, обучавал загиналия 18-годишен шофьор, не пропуски в знанията са причина за трагедията, а високата скорост.

Николай Киряков, автоинструктор: Умно момче, добре се обучи, просто се учудвам как така... Сигурно се е подвел… Като видите само мястото на катастрофата, скоростта според мен е била най-малко 180 км. При 180 км, че може и 200 да е било, това всичкото отива на вятъра - знания, умения, навици.

Обучението е продължило близо месец и половина. Младежът е взел успешно изпита по теория от първия път. Преди 25 дни и този по практика. Инструкторът твърди, че с младежа са тренирали шофиране по тъмно.

Николай Киряков, автоинструктор: Имаме нощно каране, доколкото е възможно в по-късните часове. Понеже те пътуват от селата. Последният им автобус е към 19-20 ч. Гледам колкото е възможно да караме и по тъмната част.

Според експерти трябва да се въведат ограничения за младите шофьори.

Красимир Георгиев, Асоциация за квалификация на автомобилистите в България: Младият шофьор да не получава директно редовна шофьорска книжка, а получава книжка с временен характер. Има определени от закона нарушения, които в следващите две години, ако извърши някое от тях си губи това временно свидетелство и се връща отново на шофьорски курс, на нов изпит.

Експерти настояват да има видеозаснемане, подобно на изпитите и по време на целия шофьорски курс.

#три жертви #загинали младежи #Созопол #катастрофа

Последвайте ни

ТОП 24

Задържаха 45-годишната шофьорка, която прегази пешеходец и избяга
1
Задържаха 45-годишната шофьорка, която прегази пешеходец и избяга
24-годишна жена загина при катастрофа
2
24-годишна жена загина при катастрофа
Почина бившият депутат от "Атака" Магдалена Ташева
3
Почина бившият депутат от "Атака" Магдалена Ташева
Обучението на 18-годишния водач след сблъсъка с 3 жертви край Созопол: Цялата документация е само на хартия
4
Обучението на 18-годишния водач след сблъсъка с 3 жертви край...
Борисов: Всички казват да не се ходи на избори, ама Борисов да каже
5
Борисов: Всички казват да не се ходи на избори, ама Борисов да каже
Реалността Газа - 55 милиона тона отпадъци, неексплодирали боеприпаси и хиляди загинали под отломките
6
Реалността Газа - 55 милиона тона отпадъци, неексплодирали...

Най-четени

Тръмп към Зеленски в Белия дом: Имаме напредък, мисля, че Путин също иска войната да спре
1
Тръмп към Зеленски в Белия дом: Имаме напредък, мисля, че Путин...
Делян Пеевски: Подкрепям думите на Борисов - настъпи преломен момент за управлението
2
Делян Пеевски: Подкрепям думите на Борисов - настъпи преломен...
Линейките на Спешна помощ отказват да обслужват селата в Карловско
3
Линейките на Спешна помощ отказват да обслужват селата в Карловско
Ден след като взел книжка: 18-годишно момче предизвика катастрофа с 3 жертви край Бургас
4
Ден след като взел книжка: 18-годишно момче предизвика катастрофа с...
Испания надигра България и постигна нова разгромна победа
5
Испания надигра България и постигна нова разгромна победа
"Данчо, много ти се моля, карай внимателно!“: Трагедия на пътя край Созопол - загинаха три момчета (ОБЗОР)
6
"Данчо, много ти се моля, карай внимателно!“: Трагедия...

Още от: Регионални

"Такова чудо не съм виждал": Разраства или се нормализира кризата с боклука в София?
"Такова чудо не съм виждал": Разраства или се нормализира кризата с боклука в София?
Служители на НКЖИ вместо да работят... крадат ябълки Служители на НКЖИ вместо да работят... крадат ябълки
Чете се за: 01:40 мин.
Не с кола на НСО, а с личния си автомобил, президентът Радев пристигна в Смолян (ВИДЕО) Не с кола на НСО, а с личния си автомобил, президентът Радев пристигна в Смолян (ВИДЕО)
Чете се за: 00:40 мин.
33-годишен мъж загина при катастрофа в село Знаменосец 33-годишен мъж загина при катастрофа в село Знаменосец
Чете се за: 00:35 мин.
Патриарх Даниил отслужи литургия в Руенския манастир "Св. Йоан Рилски" Патриарх Даниил отслужи литургия в Руенския манастир "Св. Йоан Рилски"
Чете се за: 01:07 мин.
Обучението на 18-годишния водач след сблъсъка с 3 жертви край Созопол: Цялата документация е само на хартия Обучението на 18-годишния водач след сблъсъка с 3 жертви край Созопол: Цялата документация е само на хартия
Чете се за: 02:47 мин.

Водещи новини

За по-малко от 7 минути: Бързи и дръзки крадци проникнаха в Лувъра и се измъкнаха - откраднаха безценни бижута (ОБЗОР)
За по-малко от 7 минути: Бързи и дръзки крадци проникнаха в Лувъра...
Чете се за: 03:52 мин.
По света
"При 180 км/ч всичко отива на вятъра": Висока скорост ли е причината за трагедията на пътя край Созопол? "При 180 км/ч всичко отива на вятъра": Висока скорост ли е причината за трагедията на пътя край Созопол?
Чете се за: 03:42 мин.
У нас
Власт на пауза - ще има ли преформатиране на кабинета "Желязков"? Власт на пауза - ще има ли преформатиране на кабинета "Желязков"?
Чете се за: 02:07 мин.
У нас
"Такова чудо не съм виждал": Разраства или се нормализира кризата с боклука в София? "Такова чудо не съм виждал": Разраства или се нормализира кризата с боклука в София?
Чете се за: 03:30 мин.
У нас
Служители на НКЖИ вместо да работят... крадат ябълки
Чете се за: 01:40 мин.
У нас
Нова трагедия на пътя: 17-годишно момиче загина при катастрофа край...
Чете се за: 00:30 мин.
У нас
Задържаха 45-годишната шофьорка, която прегази пешеходец и избяга
Чете се за: 00:37 мин.
У нас
Не с кола на НСО, а с личния си автомобил, президентът Радев...
Чете се за: 00:40 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ