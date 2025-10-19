"При 180 км/ч всичко отива на вятъра": Висока скорост ли е причината за трагедията на пътя край Созопол?

Шофьорският курс на младежа, причинил тежкия пътен инцидент с три жертви край Созопол е приключил ден преди да влезе в сила задължителната дигитализация на обучението на кандидат-шофьорите. Това беше установено при извънредна проверка, разпоредена от вицепремиера Гроздан Караджов. По този начин трудно могат да бъдат проследени маршрутите и часовете, по които се е обучавал 18-годишният шофьор.

Той и още двама негови приятели, които са били в автомобила, загинаха в петък вечерта след удар в крайпътно дърво.

От днес започна пълна проверка на обучението и изпитите на 18-годишния шофьор.

Записите от практическия изпит са единствените сигурни доказателства за това как се е справял младежът зад волана. Какви маршрути е изминавал и за какви часове е описано само на хартия от инструктора, тъй като все още не е била въведена задължителната дигитализация.

Слав Монов, изпълнителен директор на Изпълнителна агенция "Автомобилна администрация": Няма дигитален запис, маршрутите с джипиес координати, времетраенето, което сега в момента се провежда. Има ли как да се установи дали не са надписвани часове например, след като е написано на хартия? Не, няма как да се установи, трябва да се доверим само на хартията. Затова въведохме успешно дигитализацията от 12 юли.

Според инструктора, обучавал загиналия 18-годишен шофьор, не пропуски в знанията са причина за трагедията, а високата скорост.

Николай Киряков, автоинструктор: Умно момче, добре се обучи, просто се учудвам как така... Сигурно се е подвел… Като видите само мястото на катастрофата, скоростта според мен е била най-малко 180 км. При 180 км, че може и 200 да е било, това всичкото отива на вятъра - знания, умения, навици.

Обучението е продължило близо месец и половина. Младежът е взел успешно изпита по теория от първия път. Преди 25 дни и този по практика. Инструкторът твърди, че с младежа са тренирали шофиране по тъмно.

Николай Киряков, автоинструктор: Имаме нощно каране, доколкото е възможно в по-късните часове. Понеже те пътуват от селата. Последният им автобус е към 19-20 ч. Гледам колкото е възможно да караме и по тъмната част.

Според експерти трябва да се въведат ограничения за младите шофьори.

Красимир Георгиев, Асоциация за квалификация на автомобилистите в България: Младият шофьор да не получава директно редовна шофьорска книжка, а получава книжка с временен характер. Има определени от закона нарушения, които в следващите две години, ако извърши някое от тях си губи това временно свидетелство и се връща отново на шофьорски курс, на нов изпит.

Експерти настояват да има видеозаснемане, подобно на изпитите и по време на целия шофьорски курс.