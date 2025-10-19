БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
За по-малко от 7 минути: Бързи и дръзки крадци проникнаха...
Чете се за: 03:52 мин.
Обучението на 18-годишния водач след сблъсъка с 3 жертви...
Чете се за: 02:47 мин.
Нова трагедия на пътя: 17-годишно момиче загина при...
Чете се за: 00:30 мин.

Местните избори в РСМ - стрес тест за кабинета на Мицкоски

Мартин Гицов от Мартин Гицов
Всичко от автора
Чете се за: 03:57 мин.
По света
На този фон страната остава силно разделена

Снимка: БТА
Преди малко приключи гласуването за местните избори в Северна Македония. Вотът се определя като "стрес-тест" за политиката на правителството и търпението на нацията относно блокирания процес за членство в Евросъюза.

Въпреки че вотът е за местна власт, кампанията беше доминирана от национални въпроси като идентичност, права на малцинствата и европейската интеграция. Политическите противници си размениха обвинения за застоя в преговорния процес с Брюксел.

Столицата Скопие и изправена пред редица проблеми. Градът с 520 хиляди жители още няма пречиствателна станция за отпадни води, а автобусите са без алтернатива в градския транспорт. Следващият кмет трябва да наблюдава и подготовката за "Скопие - Европейска столица на културата през 2028".

На този фон страната остава силно разделена.

В последните сондажи 28,3 процента смятат, че Северна Македония не върви в правилна посока, на обратното мнение са 27 на сто.

Въпреки поляризацията фаворит остава управляващата партия ВМРО-ДПМНЕ с подкрепа 26,7 процента срещу 11 на сто за опозиционните Социалдемократи. Партията Левица, която иска по-тесни връзки с Русия и Китай, има подкрепа от 5,5 процента, независимите кандидати привличат 4,3 на сто, а по-малкия коалиционен партньор в правителството ЗНАМ 3,8.

В албанската общност, която представлява около една четвърт от населението на страната, води опозиционният Демократичен съюз за интеграция с почти 10 процента. Неговият лидер Али Ахмети определя като проблем замразените преговори на правителството Мицкоски с Евросъюза и тесните връзки със сръбския режим на Александър Вучич.

В кампанията си лидерът на опозиционните Социалдемократи Венко Филипче призова кабинета да изпълни задълженията си по преговорната рамка за членство в Евросъюза до 10 февруари 2026. Той обяви, че ще гласува за включването на българите в Конституцията, което би позволило отваряне на първите преговорни глави за еврочленство на Скопие.

Венко Филипче - лидер на СДСМ: Ако се интересувате от бъдещето си и бъдещето на вашите деца, ако вярвате, че Македония има шанс и бъдеще, ако вярвате, че трябва да се изберат достойни и честни хора, дори и когато правят грешки, дайте ни вашата подкрепа.

снимки: БТА

Премиерът Християн Мицкоски изключва промени в Конституцията, ако няма гаранции и от Евросъюза и България. В кампанията си той обвини опозицията, че отстъпва пред исканията на София.

Християн Мицкоски - премиер на РСМ: Вашият глас сега е нужен на Македония. Гласувате за бъдещето на вашите деца. Оставането встрани ще помогне на тези, които искат да видят Македония слаба и изложена на всякакви влияния. Искат да я видят изнудвана в името на своите лични кариери.

Дни преди вота председателят на Еврокомисията фон дер Лайен посети Скопие и Мицкоски подчерта, че членството в Съюза остава стратегическа цел, но не за сметка на националното достойнство.

Фон дер Лайен потвърди позицията си: Трябва да направите договорената конституционна промяна. Топката е във вашето поле. ЕС е готов", написа тя в Екс след разговорите в Скопие.

#РСМ #местни избори

