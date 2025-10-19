БНТ
БНТ
НОВИНИ
БНТ
Спорт
БНТ
На живо
BG
ENG
TR
7
BG
ENG
TR
Новини
Свят
Спорт
Времето
България и еврото
Бизнес
БНТ Проверено
След новините
Чуй новините
Подкаст
Моите въпроси за €
У нас
По света
Регионални
Политика
Криминално
Общество
Сигурност и правосъдие
начало
Новини
Свят
Спорт
Времето
България и еврото
Бизнес
БНТ Проверено
След новините
У нас
По света
Регионални
Политика
Криминално
Общество
Сигурност и правосъдие
Чуй новините
Подкаст
ИЗВЕСТИЯ
Моите новини
Почина момчето, което беше намушкано в столичен мол
22:16, 19.10.2025
Чете се за: 00:50 мин.
Момче на 15 години е намушкано в столичен мол, с опасност...
20:52, 19.10.2025 (обновена)
Чете се за: 00:37 мин.
Сензационни отломки от миналото: Кораб на дъното пред...
20:31, 19.10.2025
Чете се за: 06:07 мин.
Ексклузивно пред БНТ говори Кристин Лагард: Еврозоната -...
20:30, 19.10.2025
Чете се за: 07:37 мин.
За по-малко от 7 минути: Бързи и дръзки крадци проникнаха...
18:37, 19.10.2025
Чете се за: 04:00 мин.
Обучението на 18-годишния водач след сблъсъка с 3 жертви...
13:18, 19.10.2025 (обновена)
Чете се за: 02:47 мин.
Нова трагедия на пътя: 17-годишно момиче загина при...
12:22, 19.10.2025 (обновена)
Чете се за: 00:30 мин.
ЗАПАЗЕНИ
Начало
Спортни емисии
Спортни предавания
Други спортове
Видео
Още
Други спортове
Спорт
Спортни новини 19.10.2025 г., 20:50 ч.
от
БНТ
A+
A-
20:50, 19.10.2025
Спорт
Копирано в клипборда
Запази
20:33, 19.10.2025
Цената на кафето и макароните в Гърция с 45% надолу
20:31, 19.10.2025
Ексклузивно пред БНТ говори Кристин Лагард: Еврозоната -...
20:26, 19.10.2025
Сензационни отломки от миналото: Кораб на дъното пред Харманите
20:00, 19.10.2025
Местните избори в РСМ - стрес тест за кабинета на Мицкоски
19:49, 19.10.2025
Над 7 милиона в САЩ заявиха "Президентът не е крал"
19:14, 19.10.2025
"При 180 км/ч всичко отива на вятъра": Висока скорост ли...
18:55, 19.10.2025
"Такова чудо не съм виждал": Разраства или се нормализира...
Слушай новината
Вашият браузър не подържа audio
Сподели
Копирано в клипборда
#спортни новини
Последвайте ни
Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:
ТОП 24
1
Задържаха 45-годишната шофьорка, която прегази пешеходец и избяга
2
Почина бившият депутат от "Атака" Магдалена Ташева
3
Обучението на 18-годишния водач след сблъсъка с 3 жертви край...
4
Почина момчето, което беше намушкано в столичен мол
5
Нова трагедия на пътя: 17-годишно момиче загина при катастрофа край...
6
"При 180 км/ч всичко отива на вятъра": Висока скорост ли...
Реклама
Най-четени
1
Тръмп към Зеленски в Белия дом: Имаме напредък, мисля, че Путин...
2
Делян Пеевски: Подкрепям думите на Борисов - настъпи преломен...
3
Линейките на Спешна помощ отказват да обслужват селата в Карловско
4
Задържаха 45-годишната шофьорка, която прегази пешеходец и избяга
5
Ден след като взел книжка: 18-годишно момче предизвика катастрофа с...
6
Испания надигра България и постигна нова разгромна победа
Реклама
Още от: Спортни емисии
Спортни новини 19.10.2025 г., 12:25 ч.
Спортни новини 18.10.2025 г., 20:50 ч.
20:50, 18.10.2025
Спортни новини 18.10.2025 г., 12:25 ч.
12:25, 18.10.2025
Спортни новини 17.10.2025 г., 20:50 ч.
20:50, 17.10.2025
Спортни новини 17.10.2025 г., 12:25 ч.
12:25, 17.10.2025
Спортни новини 17.10.2025 г., 06:30 ч.
06:30, 17.10.2025
Реклама
Водещи новини
Почина момчето, което беше намушкано в столичен мол
22:14, 19.10.2025
Чете се за: 00:50 мин.
У нас
Ексклузивно пред БНТ говори Кристин Лагард: Еврозоната - предизвикателствата на промяната
20:31, 19.10.2025
Чете се за: 07:37 мин.
У нас
За по-малко от 7 минути: Бързи и дръзки крадци проникнаха в Лувъра и се измъкнаха - откраднаха безценни бижута (ОБЗОР)
17:45, 19.10.2025
Чете се за: 04:00 мин.
По света
"При 180 км/ч всичко отива на вятъра": Висока скорост ли е причината за трагедията на пътя край Созопол?
19:14, 19.10.2025
Чете се за: 03:42 мин.
У нас
Сензационни отломки от миналото: Кораб на дъното пред Харманите
20:26, 19.10.2025
Чете се за: 06:07 мин.
Регионални
"Такова чудо не съм виждал": Разраства или се нормализира...
18:55, 19.10.2025
Чете се за: 03:30 мин.
У нас
Кой е фаворитът на местните избори в РСМ?
22:26, 19.10.2025
Чете се за: 00:55 мин.
По света
Над 7 милиона в САЩ заявиха "Президентът не е крал"
19:49, 19.10.2025
Чете се за: 02:37 мин.
По света
Последвайте ни в
Facebook
Instagram
YouTube
TikTok
Google News
LinkedIn
BNT NEWS APP
Всичко най-важно в твоя телефон
Твоята новина
"Твоята новина"! Новините от вас, нашите зрители! Изпратете текст, снимки, видео.
Изпрати
връзка с нас
Всичко най-важно в твоя телефон
02 814 2100
news@bnt.bg
×
Новини
Чуй новините
Спорт
На живо
Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА
НЕ