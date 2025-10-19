БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
8
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
ГЕРБ и ИТН поставиха въпроса за ротационно...
Чете се за: 00:37 мин.
Никола Саркози влезе в затвора: Ще излежава 5-годишна...
Чете се за: 01:07 мин.
Нападнаха бивш зам. градски прокурор на София, в...
Чете се за: 02:30 мин.
12-годишен ученик е намушкан в столично училище
Чете се за: 01:45 мин.
Президентът Радев: Управляващите са в парализа
Чете се за: 03:25 мин.
Тройно убийство в Бургаско - 25-годишен застреля леля си,...
Чете се за: 01:07 мин.
СДВР ще настоява за поставяне на металдетектори в моловете
Чете се за: 05:02 мин.
Стабилен ли е кабинетът - Съветът за съвместно управление...
Чете се за: 00:57 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Бай Славе, Царска България и следвоенната реалност - вдъхновението за филма "Чамкория"

Цанка Николова от Цанка Николова
Всичко от автора
A+ A-
Чете се за: 03:30 мин.
У нас
Запази

Режисьор на лентата е Виктор Божинов, а БНТ е копродуцент

Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
Scroll left Scroll right
Слушай новината

Започнаха снимките на "Чамкория". Това е четвъртият пълнометражен игрален филм на режисьора Виктор Божинов и втори по роман на писателя Милен Русков след огромния успех на "Възвишение".

Българската национална телевизия е копродуцент на филма.

Очаква се лентата да тръгне по кината през 2027 година, а снимачната площадка днес беше като пътуване във времето.

Царска България. 20-те години на миналия век. Следвоенно време на ожесточени политически препирни и изчезваща надежда.

Емоционален разказ за един от най-сложните периоди от новата ни история.

Виктор Божинов, режисьор на "Чамкория": Аз се надявам, че първо с реализирането на тази история като пълнометражен филм младите поколения ще могат да се запознаят с тези времена, защото имам чувството, че някак си въобще не се интересуват от това време, от нещата, които са се случвали, защото ние от тези неща, които са се случили тогава, можем да извадим доста сериозни поуки. Така че това е тайната ми надежда - че освен, че ще привлечем аудитория, която не е чела книгите и ще се запознае с тази увлекателна история и съдба, смешно-тъжна, на бай Славе.

Бай Славе - събирателен образ на българина от онова време.

Таксиметровият шофьор от Банишора, който преминава през много за твърде кратко време.

Малин Кръстев, в ролята на Бай Славе: Бай Славе е оня тип на пръв поглед дребният Чехов герой, по-скоро е Чехов герой с всичките му комплекси и хитрини, измекярщина на моменти. Не знам дали Бай Славе е успял да помъдрее, но успява да се състари по особен начин.

Другата главна роля, тази на анархиста Джина, е поверена на Христо Петков. Той трябва да изиграе противоречива личност. Човек, който не е толкова на думите, а на действията.

Христо Петков, в ролята на Джина: Моят герой е много непредвидим, опасен човек, не бих го характеризирал нито като добър, нито като лош, но със сигурност много опасен, анархист и така революцията е в кръвта му.

Снимките на филма ще протекат в два етапа. Сцените през есента бъдат заснети в София и в Боровец. Пролетните снимки ще започнат с ключово събитие - кървавият атентат в Света Неделя.

Ще има и студио за специални ефекти, с които зрителите ще се потопят в обстановката от 20-те години на миналия век.

Виктор Божинов, режисьор на "Чамкория": Ще впрегнем ресурси, които не са използвани може би в българското кино. Ще изграждаме едни макети на стара софийска архитектура, която не съществува в момента.

снимки: БТА

БНТ е най-големият продуцент на телевизионно кино в България, a "Чамкория" е част от филмопроизводството на обществената телевизия.

#"Чамкория" #филм

Последвайте ни

ТОП 24

Тройно убийство в Бургаско - 25-годишен застреля леля си, майка си и сестра си
1
Тройно убийство в Бургаско - 25-годишен застреля леля си, майка си...
12-годишен ученик е намушкан в столично училище
2
12-годишен ученик е намушкан в столично училище
Ден преди да влезе в затвора: Бившият френски президент Саркози се срещна с Макрон
3
Ден преди да влезе в затвора: Бившият френски президент Саркози се...
Близки на убитото момче в столичен мол протестираха пред СДВР
4
Близки на убитото момче в столичен мол протестираха пред СДВР
Проф. Николай Габровски е Лекар на 2025 година
5
Проф. Николай Габровски е Лекар на 2025 година
Испания предлага на ЕС: Да се прекрати смяната на часовото време от 2026 г.
6
Испания предлага на ЕС: Да се прекрати смяната на часовото време от...

Най-четени

Задържаха 45-годишната шофьорка, която прегази пешеходец и избяга
1
Задържаха 45-годишната шофьорка, която прегази пешеходец и избяга
Тръмп към Зеленски в Белия дом: Имаме напредък, мисля, че Путин също иска войната да спре
2
Тръмп към Зеленски в Белия дом: Имаме напредък, мисля, че Путин...
Делян Пеевски: Подкрепям думите на Борисов - настъпи преломен момент за управлението
3
Делян Пеевски: Подкрепям думите на Борисов - настъпи преломен...
24-годишна жена загина при катастрофа
4
24-годишна жена загина при катастрофа
Ден след като взел книжка: 18-годишно момче предизвика катастрофа с 3 жертви край Бургас
5
Ден след като взел книжка: 18-годишно момче предизвика катастрофа с...
Испания надигра България и постигна нова разгромна победа
6
Испания надигра България и постигна нова разгромна победа

Още от: Любопитно

Овце и кози по улиците на Мадрид за фестивала на миграцията (СНИМКИ и ВИДЕО)
Овце и кози по улиците на Мадрид за фестивала на миграцията (СНИМКИ и ВИДЕО)
Балонена фиеста в Румъния Балонена фиеста в Румъния
Чете се за: 00:35 мин.
Традиционен парад на самураите в Япония (СНИМКИ) Традиционен парад на самураите в Япония (СНИМКИ)
Чете се за: 00:22 мин.
Бразилка завърши соло плаването си от Гренландия до Аляска Бразилка завърши соло плаването си от Гренландия до Аляска
Чете се за: 01:10 мин.
Бриджит Бардо се възстановява у дома след кратък престой в болница Бриджит Бардо се възстановява у дома след кратък престой в болница
Чете се за: 01:12 мин.
Как се прави здравословна кучешка торта? Как се прави здравословна кучешка торта?
Чете се за: 01:37 мин.

Водещи новини

ГЕРБ и ИТН поставиха въпроса за ротационно председателство на Народното събрание
ГЕРБ и ИТН поставиха въпроса за ротационно председателство на...
Чете се за: 00:37 мин.
У нас
Гледат мярката на 15-годишния, убил с нож свой връстник в столичен мол Гледат мярката на 15-годишния, убил с нож свой връстник в столичен мол
Чете се за: 00:20 мин.
У нас
МВР може да осигури присъствие в моловете, за да гарантира обществената сигурност МВР може да осигури присъствие в моловете, за да гарантира обществената сигурност
Чете се за: 02:25 мин.
Сигурност и правосъдие
Работи се по всички версии за случая с намушканото в столично училище момче Работи се по всички версии за случая с намушканото в столично училище момче
Чете се за: 02:50 мин.
У нас
Саркози в затвора: С 10 снимки и три книги, една от които...
Чете се за: 04:02 мин.
По света
Украйна и лидери на ЕС с обща декларация: Замразяване на бойните...
Чете се за: 04:00 мин.
По света
Семейството на нападнатия с чук прокурор Иво Илиев вече е с охрана
Чете се за: 01:07 мин.
У нас
Журналистът Мартен Ру пред БНТ: Повече от 210 журналисти са убити в...
Чете се за: 06:05 мин.
По света
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ