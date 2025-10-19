Бай Славе, Царска България и следвоенната реалност - вдъхновението за филма "Чамкория"

Започнаха снимките на "Чамкория". Това е четвъртият пълнометражен игрален филм на режисьора Виктор Божинов и втори по роман на писателя Милен Русков след огромния успех на "Възвишение".

Българската национална телевизия е копродуцент на филма.

Очаква се лентата да тръгне по кината през 2027 година, а снимачната площадка днес беше като пътуване във времето.

Царска България. 20-те години на миналия век. Следвоенно време на ожесточени политически препирни и изчезваща надежда.

Емоционален разказ за един от най-сложните периоди от новата ни история.

Виктор Божинов, режисьор на "Чамкория": Аз се надявам, че първо с реализирането на тази история като пълнометражен филм младите поколения ще могат да се запознаят с тези времена, защото имам чувството, че някак си въобще не се интересуват от това време, от нещата, които са се случвали, защото ние от тези неща, които са се случили тогава, можем да извадим доста сериозни поуки. Така че това е тайната ми надежда - че освен, че ще привлечем аудитория, която не е чела книгите и ще се запознае с тази увлекателна история и съдба, смешно-тъжна, на бай Славе.

Бай Славе - събирателен образ на българина от онова време.

Таксиметровият шофьор от Банишора, който преминава през много за твърде кратко време.

Малин Кръстев, в ролята на Бай Славе: Бай Славе е оня тип на пръв поглед дребният Чехов герой, по-скоро е Чехов герой с всичките му комплекси и хитрини, измекярщина на моменти. Не знам дали Бай Славе е успял да помъдрее, но успява да се състари по особен начин.

Другата главна роля, тази на анархиста Джина, е поверена на Христо Петков. Той трябва да изиграе противоречива личност. Човек, който не е толкова на думите, а на действията.

Христо Петков, в ролята на Джина: Моят герой е много непредвидим, опасен човек, не бих го характеризирал нито като добър, нито като лош, но със сигурност много опасен, анархист и така революцията е в кръвта му.

Снимките на филма ще протекат в два етапа. Сцените през есента бъдат заснети в София и в Боровец. Пролетните снимки ще започнат с ключово събитие - кървавият атентат в Света Неделя.

Ще има и студио за специални ефекти, с които зрителите ще се потопят в обстановката от 20-те години на миналия век.

Виктор Божинов, режисьор на "Чамкория": Ще впрегнем ресурси, които не са използвани може би в българското кино. Ще изграждаме едни макети на стара софийска архитектура, която не съществува в момента.

снимки: БТА

БНТ е най-големият продуцент на телевизионно кино в България, a "Чамкория" е част от филмопроизводството на обществената телевизия.