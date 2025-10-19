Свърши ли примирието в Газа?

Израел нанесе въздушни удари при Рафа в Ивицата Газа в отговор на обстрел срещу израелски части.

Премиерът Бенямин Нетаняху нареди "силов отговор".

Израел обяви, че е започнал серия от удари срещу цели на Хамас в южната част на Газа и спира хуманитарните доставки в Ивицата до второ нареждане.

Оттам съобщават за поне 15 жертви.

При удар в Централна Газа са убити шестима членове на бригадите Ал Касам, включително командирът на елитен батальон, предава Би Би Си. Двете страни взаимно се обвиниха в нарушение на примирието.

Крайнодесните в коалицията на Нетаняху призоваха за подновяване на войната.

Хамас обяви, че всяка ескалация затруднява намирането и връщането на тленните останки на мъртвите заложници.