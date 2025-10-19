Израел започна нова атака срещу Ивицата Газа

Израелската армия е започнала нова атака срещу Ивицата Газа, съобщиха израелски медии.

Според израелската обществена телевизия Кан военновъздушните сили атакуват град Рафа в южната част на Газа.

Израелските военни обвиниха Хамас, че са извършили многократни атаки отвъд така наречената жълта линия на изтегляне на израелските сили, като ги определи като явни нарушения на примирието.

За момента няма коментар от страна на Хамас.

Израелското правителство и палестинската групировка се обвиняват взаимно в нарушения на примирието от няколко дни насам.