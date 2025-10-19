БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Нова трагедия на пътя: 17-годишно момиче загина при...
Израел започна нова атака срещу Ивицата Газа

Диана Симеонова
Всичко от автора
Чете се за: 00:50 мин.
По света
За момента няма коментар от страна на Хамас

души загинаха израелска атака бежански лагер газа
Израелската армия е започнала нова атака срещу Ивицата Газа, съобщиха израелски медии.

Според израелската обществена телевизия Кан военновъздушните сили атакуват град Рафа в южната част на Газа.

Израелските военни обвиниха Хамас, че са извършили многократни атаки отвъд така наречената жълта линия на изтегляне на израелските сили, като ги определи като явни нарушения на примирието.

За момента няма коментар от страна на Хамас.

Израелското правителство и палестинската групировка се обвиняват взаимно в нарушения на примирието от няколко дни насам.

