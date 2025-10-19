БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Израел ще се придържа към примирието в Газа

Христо Ценов
Всичко от автора
Чете се за: 00:55 мин.
По света
От утре се възобновяват хуманитарните доставки

израел придържа примирието газа
Снимка: БТА
Израелската армия обяви, че е възобновила прилагането на примирието в Газа, след като по-рано през деня нанесе десетки удари по цели на Хамас в южна Газа.

Хуманитарните доставки ще бъдат подновени утре след натиск от страна на Вашингтон. Палестинската Гражданска защита съобщава за най-малко 33 жертви вследствие на ударите.

По-рано днес Израел съобщи за смъртта на двама негови войници, започна серия от удари срещу цели на Хамас в южна Газа и спря хуманитарните доставки в ивицата до второ нареждане.

Хамас отрече да има общо с атаката върху израелските военни. Според групировката виновни са бойци, с които отдавна няма контакт.

#Израел срещу Хамас #примирие

