Израел ще се придържа към примирието в Газа

Израелската армия обяви, че е възобновила прилагането на примирието в Газа, след като по-рано през деня нанесе десетки удари по цели на Хамас в южна Газа.



Хуманитарните доставки ще бъдат подновени утре след натиск от страна на Вашингтон. Палестинската Гражданска защита съобщава за най-малко 33 жертви вследствие на ударите.

По-рано днес Израел съобщи за смъртта на двама негови войници, започна серия от удари срещу цели на Хамас в южна Газа и спря хуманитарните доставки в ивицата до второ нареждане.

Хамас отрече да има общо с атаката върху израелските военни. Според групировката виновни са бойци, с които отдавна няма контакт.