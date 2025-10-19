БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
7
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Почина момчето, което беше намушкано в столичен мол
Чете се за: 00:37 мин.
Момче на 15 години е намушкано в столичен мол, с опасност...
Чете се за: 00:37 мин.
Сензационни отломки от миналото: Кораб на дъното пред...
Чете се за: 06:07 мин.
Ексклузивно пред БНТ говори Кристин Лагард: Еврозоната -...
Чете се за: 07:37 мин.
За по-малко от 7 минути: Бързи и дръзки крадци проникнаха...
Чете се за: 04:00 мин.
Обучението на 18-годишния водач след сблъсъка с 3 жертви...
Чете се за: 02:47 мин.
Нова трагедия на пътя: 17-годишно момиче загина при...
Чете се за: 00:30 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Кой е фаворитът на местните избори в РСМ?

Христо Ценов от Христо Ценов
Всичко от автора
A+ A-
Чете се за: 00:55 мин.
По света
Запази

Вотът се определя като "стрес тест" за политиката на правителството

Кой е фаворитът на местните избори в РСМ?
Слушай новината

Фаворит на македонските местни избори от днес остава управляващата партия ВМРО-ДПМНЕ с подкрепа 26,7 процента срещу 11 на сто за опозиционните Социалдемократи.

Партията Левица, която иска по-тесни връзки с Русия и Китай, има подкрепа от 5,5 процента. Водещата партия в албанската общност, която е една четвърт от населението – Демократичен съюз, е с почти 10 процента. Лидерът ѝ Али Ахмети определя като проблем замразените преговори на страната с Евросъюза и тесните връзки със Сърбия.

Вотът се определя като "стрес тест" за политиката на правителството и търпението на нацията относно блокирания процес за членство в Евросъюза.

#РСМ #избори

Последвайте ни

ТОП 24

Задържаха 45-годишната шофьорка, която прегази пешеходец и избяга
1
Задържаха 45-годишната шофьорка, която прегази пешеходец и избяга
Почина бившият депутат от "Атака" Магдалена Ташева
2
Почина бившият депутат от "Атака" Магдалена Ташева
Обучението на 18-годишния водач след сблъсъка с 3 жертви край Созопол: Цялата документация е само на хартия
3
Обучението на 18-годишния водач след сблъсъка с 3 жертви край...
Нова трагедия на пътя: 17-годишно момиче загина при катастрофа край Пловдив
4
Нова трагедия на пътя: 17-годишно момиче загина при катастрофа край...
Почина момчето, което беше намушкано в столичен мол
5
Почина момчето, което беше намушкано в столичен мол
"При 180 км/ч всичко отива на вятъра": Висока скорост ли е причината за трагедията на пътя край Созопол?
6
"При 180 км/ч всичко отива на вятъра": Висока скорост ли...

Най-четени

Тръмп към Зеленски в Белия дом: Имаме напредък, мисля, че Путин също иска войната да спре
1
Тръмп към Зеленски в Белия дом: Имаме напредък, мисля, че Путин...
Делян Пеевски: Подкрепям думите на Борисов - настъпи преломен момент за управлението
2
Делян Пеевски: Подкрепям думите на Борисов - настъпи преломен...
Линейките на Спешна помощ отказват да обслужват селата в Карловско
3
Линейките на Спешна помощ отказват да обслужват селата в Карловско
Задържаха 45-годишната шофьорка, която прегази пешеходец и избяга
4
Задържаха 45-годишната шофьорка, която прегази пешеходец и избяга
Ден след като взел книжка: 18-годишно момче предизвика катастрофа с 3 жертви край Бургас
5
Ден след като взел книжка: 18-годишно момче предизвика катастрофа с...
Испания надигра България и постигна нова разгромна победа
6
Испания надигра България и постигна нова разгромна победа

Още от: Балкани

Цената на кафето и макароните в Гърция с 45% надолу
Цената на кафето и макароните в Гърция с 45% надолу
Местните избори в РСМ - стрес тест за кабинета на Мицкоски Местните избори в РСМ - стрес тест за кабинета на Мицкоски
Чете се за: 03:57 мин.
Балонена фиеста в Румъния Балонена фиеста в Румъния
Чете се за: 00:35 мин.
Република Северна Македония гласува на местни избори Република Северна Македония гласува на местни избори
Чете се за: 00:42 мин.
7 месеца след пожара в Кочани: Наказани няма, само болка 7 месеца след пожара в Кочани: Наказани няма, само болка
Чете се за: 03:32 мин.
Щетите от експлозията в блок в Букурещ се оценяват на над 9 милиона евро Щетите от експлозията в блок в Букурещ се оценяват на над 9 милиона евро
Чете се за: 03:22 мин.

Водещи новини

Почина момчето, което беше намушкано в столичен мол
Почина момчето, което беше намушкано в столичен мол
Чете се за: 00:37 мин.
У нас
Ексклузивно пред БНТ говори Кристин Лагард: Еврозоната - предизвикателствата на промяната Ексклузивно пред БНТ говори Кристин Лагард: Еврозоната - предизвикателствата на промяната
Чете се за: 07:37 мин.
У нас
За по-малко от 7 минути: Бързи и дръзки крадци проникнаха в Лувъра и се измъкнаха - откраднаха безценни бижута (ОБЗОР) За по-малко от 7 минути: Бързи и дръзки крадци проникнаха в Лувъра и се измъкнаха - откраднаха безценни бижута (ОБЗОР)
Чете се за: 04:00 мин.
По света
"При 180 км/ч всичко отива на вятъра": Висока скорост ли е причината за трагедията на пътя край Созопол? "При 180 км/ч всичко отива на вятъра": Висока скорост ли е причината за трагедията на пътя край Созопол?
Чете се за: 03:42 мин.
У нас
Сензационни отломки от миналото: Кораб на дъното пред Харманите
Чете се за: 06:07 мин.
Регионални
"Такова чудо не съм виждал": Разраства или се нормализира...
Чете се за: 03:30 мин.
У нас
Кой е фаворитът на местните избори в РСМ?
Чете се за: 00:55 мин.
По света
Над 7 милиона в САЩ заявиха "Президентът не е крал"
Чете се за: 02:37 мин.
По света
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ