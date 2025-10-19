Кой е фаворитът на местните избори в РСМ?

Фаворит на македонските местни избори от днес остава управляващата партия ВМРО-ДПМНЕ с подкрепа 26,7 процента срещу 11 на сто за опозиционните Социалдемократи.



Партията Левица, която иска по-тесни връзки с Русия и Китай, има подкрепа от 5,5 процента. Водещата партия в албанската общност, която е една четвърт от населението – Демократичен съюз, е с почти 10 процента. Лидерът ѝ Али Ахмети определя като проблем замразените преговори на страната с Евросъюза и тесните връзки със Сърбия.

Вотът се определя като "стрес тест" за политиката на правителството и търпението на нацията относно блокирания процес за членство в Евросъюза.