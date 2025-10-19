БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Чете се за: 00:37 мин.
У нас
Кандидатът на движението Христина Статева спечели частичните избори за кмет на село Черногорово

Снимка: БТА
За първи път ДПС спечели кметско място в община Димитровград.

Кандидатът на движението Христина Статева спечели частичните избори за кмет на село Черногорово.

За нея са гласували 243 избиратели.

Така тя победи на балотажа Лидия Малолева от ГЕРБ, която получи 233 гласа.

Избирателната активност в Димитровградското село е рекордно висока. Към 18 часа е била близо 59%.

Частичните избори се наложиха след като почина досегашният кмет.

#село Черногорово #ДПС-НН #Община Димитровград #местни избори

