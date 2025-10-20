БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Ден на траур в Созопол заради трагедията със загиналите младежи в катастрофа

В Созопол е ден на траур след трагедията преди дни, при която трима младежи загубиха живота си в тежка катастрофа.

18-годишното момче, което е било зад волана е взело книжка ден преди катастрофата. Назначена беше проверка на обучението на младия мъж.

Шофьорският курс на младежа е приключил ден преди да влезе в сила задължителната дигитализация на обучението на кандидат-шофьорите. По този начин трудно могат да бъдат проследени маршрутите и часовете, по които се е обучавал.

Знамената на обществените сгради в Созопол ще бъдат свалени наполовина.

