БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
0
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини

ЗАПАЗЕНИ

Започва важна политическа седмица - ще се преформатира ли правителството?

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 01:12 мин.
У нас
Запази

Очаква се да заседава Съветът за съвместно управление

Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
Scroll left Scroll right
Слушай новината

Започва важна политическа седмица. Очаква се да стане ясно дали ще се тръгне към преформатиране на правителството, както и дали "ДПС Ново начало" ще влезе в управлението.

Стана ясно, че преговори с партията на Делян Пеевски ще има само, ако коалиционните партньори БСП и ИТН се съгласят на това.

До трусове в управлението се стигна след като ГЕРБ останаха шести на изборите за общински парламент в Пазарджик, а Бойко Борисов заяви, че няма да поддържат кворума в Народното събрание, защото всеки от мнозинството трябва да поеме отговорност.

Предстои да стане ясно дали Съветът за съвместно управление ще заседава, каквато заявка беше дадена в близките дни. Миналата седмица парламентът не работи нито един ден, след като от ГЕРБ излязоха от залата и депутатите нито веднъж не събраха кворум.

#преформатиране на правителството #важна политическа седмица #Парламент

Последвайте ни

ТОП 24

Задържаха 45-годишната шофьорка, която прегази пешеходец и избяга
1
Задържаха 45-годишната шофьорка, която прегази пешеходец и избяга
Почина бившият депутат от "Атака" Магдалена Ташева
2
Почина бившият депутат от "Атака" Магдалена Ташева
Почина момчето, което беше намушкано в столичен мол
3
Почина момчето, което беше намушкано в столичен мол
Обучението на 18-годишния водач след сблъсъка с 3 жертви край Созопол: Цялата документация е само на хартия
4
Обучението на 18-годишния водач след сблъсъка с 3 жертви край...
Нова трагедия на пътя: 17-годишно момиче загина при катастрофа край Пловдив
5
Нова трагедия на пътя: 17-годишно момиче загина при катастрофа край...
Момче на 15 години е намушкано в столичен мол, с опасност за живота е
6
Момче на 15 години е намушкано в столичен мол, с опасност за живота е

Най-четени

Тръмп към Зеленски в Белия дом: Имаме напредък, мисля, че Путин също иска войната да спре
1
Тръмп към Зеленски в Белия дом: Имаме напредък, мисля, че Путин...
Задържаха 45-годишната шофьорка, която прегази пешеходец и избяга
2
Задържаха 45-годишната шофьорка, която прегази пешеходец и избяга
Делян Пеевски: Подкрепям думите на Борисов - настъпи преломен момент за управлението
3
Делян Пеевски: Подкрепям думите на Борисов - настъпи преломен...
Линейките на Спешна помощ отказват да обслужват селата в Карловско
4
Линейките на Спешна помощ отказват да обслужват селата в Карловско
Ден след като взел книжка: 18-годишно момче предизвика катастрофа с 3 жертви край Бургас
5
Ден след като взел книжка: 18-годишно момче предизвика катастрофа с...
Испания надигра България и постигна нова разгромна победа
6
Испания надигра България и постигна нова разгромна победа

Още от: Политика

Власт на пауза - ще има ли преформатиране на кабинета "Желязков"?
Власт на пауза - ще има ли преформатиране на кабинета "Желязков"?
Божидар Божанов: Борисов разбра, че на практика няма контрол върху нищо, дори не може да прати страната на избори Божидар Божанов: Борисов разбра, че на практика няма контрол върху нищо, дори не може да прати страната на избори
Чете се за: 02:50 мин.
Унгарският президент пристига в България по покана на Румен Радев Унгарският президент пристига в България по покана на Румен Радев
Чете се за: 00:52 мин.
Борисов: Всички казват да не се ходи на избори, ама Борисов да каже Борисов: Всички казват да не се ходи на избори, ама Борисов да каже
Чете се за: 00:32 мин.
Защо Ивелин Михайлов се разсърди на депутатите си от "Величие"? Защо Ивелин Михайлов се разсърди на депутатите си от "Величие"?
Чете се за: 01:07 мин.
Наталия Киселова: Очаквам следващата седмица стабилността да бъде възстановена Наталия Киселова: Очаквам следващата седмица стабилността да бъде възстановена
Чете се за: 02:15 мин.

Водещи новини

Почина момчето, което беше намушкано в столичен мол
Почина момчето, което беше намушкано в столичен мол
Чете се за: 00:50 мин.
У нас
Студено утро с температури около 0° Студено утро с температури около 0°
Чете се за: 02:02 мин.
У нас
Ден на траур в Созопол заради трагедията със загиналите младежи в катастрофа Ден на траур в Созопол заради трагедията със загиналите младежи в катастрофа
Чете се за: 00:55 мин.
У нас
ВМРО-ДПМНЕ печели най-много кметски места на местните избори в Северна Македония ВМРО-ДПМНЕ печели най-много кметски места на местните избори в Северна Македония
Чете се за: 01:15 мин.
По света
Започва важна политическа седмица - ще се преформатира ли...
Чете се за: 01:12 мин.
У нас
Товарен самолет излезе от пистата в Хонконг
Чете се за: 00:45 мин.
По света
Ексклузивно пред БНТ говори Кристин Лагард: Еврозоната -...
Чете се за: 07:37 мин.
У нас
Овце и кози по улиците на Мадрид за фестивала на миграцията (СНИМКИ...
Чете се за: 00:45 мин.
По света
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ