Започва важна политическа седмица - ще се преформатира ли правителството?

Започва важна политическа седмица. Очаква се да стане ясно дали ще се тръгне към преформатиране на правителството, както и дали "ДПС Ново начало" ще влезе в управлението.

Стана ясно, че преговори с партията на Делян Пеевски ще има само, ако коалиционните партньори БСП и ИТН се съгласят на това.

До трусове в управлението се стигна след като ГЕРБ останаха шести на изборите за общински парламент в Пазарджик, а Бойко Борисов заяви, че няма да поддържат кворума в Народното събрание, защото всеки от мнозинството трябва да поеме отговорност.

Предстои да стане ясно дали Съветът за съвместно управление ще заседава, каквато заявка беше дадена в близките дни. Миналата седмица парламентът не работи нито един ден, след като от ГЕРБ излязоха от залата и депутатите нито веднъж не събраха кворум.