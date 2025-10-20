Овце и кози по улиците на Мадрид за фестивала на миграцията (СНИМКИ и ВИДЕО)

БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Диана Симеонова
По света
Снимка: АП/БТА
Стада овце и кози преминаха по улиците на Мадрид, за да отбележат традиционния фестивал на миграцията на добитъка.

Фестивалът се отбелязва от 1994 година, но миналогодишното издание не се състоя заради страхове от разпространението на болести по животните.

Тази година обаче стадата се завърнаха по улиците на Мадрид, водени от овчари в традиционни облекла. Шествието премина през историческия център на града по древните пътища използвани някога за преместване на стадата от северните към южните пасища.

Жителите и гостите на Мадрид се радваха на гледката на овце и кози по улиците вместо автомобили.

СНИМКИ: АП/БТА

#улиците на Мадрид #овце и кози #стада #Испания

